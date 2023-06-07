同事返工心態、目標皆不同　怎讓團隊上下一心？要做的非紆尊降貴

你希望更有效地帶領團隊嗎？你希望在老細面前展現出領導才能，令他確信你有能力成為上司嗎？半宅職薯會一連五篇文章，向大家介紹職場領導實戰技巧。



第一篇文章要介紹的，就是和團隊建立親和力。

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甚麼是親和力？

用簡單的語言說，親和力就是一種互信、和諧、樂於參與和互動的氣氛。就好像老友知己一樣的關係。

親和力的不同層次

最有效建立親和力的方法，就是由內而外去建立，順序是：

文化 > 身份 > 信念 > 技能和興趣 > 語言 > 語調 > 衣着



舉例來說，成長於同一套文化的人，例如來自同一出生地，同一母校，通常特別容易建立友好關係；至於身份，我不是指工作上的職級，而是深層的指「我是一個樂於助人的人」、「我是一個追尋快樂的人」、「我是一個追求精彩人生的人」。

信念的例子包括：「我相信人的本質是善良的」、「我相信現實是殘酷的」、「我相信千里馬總會找到伯樂」；至於技能和興趣，這比較容易理解：大家都是IT人、大家都喜歡打籃球、大家都喜歡下廚；

至於語言，這不局限於中文、英文、法文之類，更包括行業術語或潮語。語調也很容易理解，這就是談話的語氣聲調；衣着同樣容易理解，這就是dress code，穿衣品味或制服。

看到這裏大家會問：我的下屬和我成長背景不同，而我是一個追求精彩人生的人，下屬則是追求快樂人生的人，那麼是否無法建立親和力呢？

雖然說建立親和力最有效的方式是由內而外，但由外而內建立也未嘗不可。

實戰應用

舉例來說，假設你是發展商行政人員，你到工地了解工人狀況會穿甚麼衣服呢？最好就是T-恤牛仔褲（有一點污漬更好！）。要是你穿西裝打呔的話，滿身污漬和汗水的工人只會認為你「不知民間疾苦」，比較不願意和你交心。

同樣道理，管理層常犯的溝通錯誤，就是說話夾雜太多英文術語，令前線員工聽起來覺得很有距離感。所以了解不同階層員工的語言和術語，對於建立親和力也大有幫助。

「人就是喜歡和自己相似的人」。看到這裏，大家應該對建立親和力有一點認識吧！

下一篇我會和大家分享「同步及帶領」的技巧。

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