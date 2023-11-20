接父母手街市擺檔　被朋友笑「沒專長」　網民：收入說出來嚇死人

職業不分貴賤，只要是能好好表現，在各領域都能闖出一片天。近日有一名36歲的男子表示，因為父母年事已高，無法繼續在菜市場擺攤，決定由他來接手，結果卻被以前同學笑說「學歷低、沒專長」，讓他存疑是同學心態有問題，還是自己真的沒用，不少網民反而指出內幕「怎麼有人蠢到看不起攤販，一堆人收入說出來嚇死你」。



一名台灣網友在Facebook群組「匿名3公社」發文，他表示自己是80後男生，目前36歲，家裏是在菜市場賣水果、涼粿，媽媽靠着賣這些養大他和弟弟妹妹，現在因為父母年邁，無法行走，因此也很難繼續做生意。事主毅然決然接手，但是卻遇到以前同學經過，笑他「學歷低、沒專長」，才會淪落到擺攤維生。

事主表示，雖然自己真的沒有甚麼特別專長，但是卻不知道甚麼原因被嘲笑，讓他開始沒有自信，因為同學確實都在工地或是當作業員、其他行政，但常被這樣講，讓他也開始懷疑「到底是他們心態有問題，還是我比較沒用，所以只能擺攤過一生」。

此文一出引起網友熱議，不少人安慰事主表示：

．「怎會有人蠢到看不起菜市場攤販啊，一堆人收入說出來嚇死你」

．「我小時跟父母在做路邊攤，那時同學到學校在全班面前嘲笑我，現在我在自己店面，接下父母留給我的手藝，養活全家，房子三棟，該有的都有，存款就不說了」

．「接手父母的工作一點問題都沒有啊，有問題的是你那些同學跟你現在的心態」

．「菜市場攤販中，隱藏的有錢人很多」



【延伸閱讀，更多各行各業故事】

嫌棄女友投身保險業！事業有成男友稱「不辭職不娶」 掀網民論戰

+ 10

曾為上萬孤獨死人士清理房間 特殊現場整理師：他們都努力生活過

+ 7

延伸閱讀：

台灣營建缺工他早知道！11年來培育逾34名「匠人」

「被資遣」不一定是自身工作能力有問題！ 律師：相關權益要拿到手

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】