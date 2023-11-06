香港暗存4大另類厭惡行業？未必迫你立即辭職　做落卻常令人苦笑

香港這彈丸之地出名節奏快，工時長。這小小城市存在若干無極痛苦工作。今天半宅職薯就和大家討論四大痛苦工作。



銀行職員

這裏特別指要處理金錢的銀行職員。試想想，每天有數以千萬計的金錢經你手，多得令你失去金錢概念，一千幾百萬輕如鵝毛，數銀紙數到手軟。你會發覺：「錢真係搵唔曬！」

但每當月尾，你便要回歸現實，逗着微薄的薪金，然後對自己說：「錢係搵唔曬，但係使得曬吖嘛！」。那種反差，是不是很痛苦呢？

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中年髮型師

中年的髮型師每天照顧無數人的頭髮：電髮、染髮、剷青、偷薄…… 在他的較剪下產出無數新穎髮型。

但能醫者不能自醫，他自己可以選擇的髮型卻越來越少。在鏡中看見髮型漂亮的客人，也看到頭髮越來越稀疏，髮線越來越後移的自己，心想：「你給我幾條頭髮可以嗎？」，但事實是：「不，我的頭髮掉在地上也不要移到你的頭上。」

你說是不是很痛苦呢？

物業經紀

說到切身痛苦，莫過於物業經紀。

物業經紀腦中有兩套截然不同的台詞。對着賣樓的客人，他們便會說：「現在樓市大冧，不早點跳船，你的物業便一文不值了。昨日便剛剛有兩單蝕讓成交，你現在不賣，便準備要蝕大本了！」

然後對着買樓的客人，他們又要說：「現在樓價處於上升軌，有幾個業主昨天才封盤不賣，你現在不買，明天便要買貴樓，早買早享受呀！」

在這種精神分裂狀態下，最不清楚樓市狀況的，就是物業經理本身。他們永遠處於後悔之中：「五年前才實牙實齒叫客人買樓，但偏偏我自己不相信自己。過了這麼多年，已經升了不少，現在超級後悔！」

專欄作家

就是好像小弟半宅職薯這類人。為甚麼當專欄作家是痛苦的工作呢？因為世界上最痛苦的工作就是自己的工作。

專欄作家的難度在於：有些內容是有根據，有些內容是「老作」出來的。當你寫了幾年專欄，你會開始忘記自己「老作」了甚麼，但又怕被讀者抽後腿。結果舉筆維艱，夾在現實與虛幻之中。

結語

那麼，世界上最快樂的工作又是甚麼呢？很簡單，就是「別人的工作」。

當你由「世界上最痛苦的工作」跳槽去「別人的工作」那一刻，你會對未來充滿憧憬；但一旦當「別人的工作」成為自己工作，世界又立即變回灰暗。經常轉工的人，每幾個月便來回地獄又折返人間，你說是不是無盡痛苦呢？

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