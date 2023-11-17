10種工作最易被AI取代！送貨司機上榜　為何貨櫃車司機反而穩陣？

美國最大求職網站 Indeed 近期釋出一項報告，聚焦在「生成式 AI」對於當今勞動力市場的衝擊與影響。研究先將網站中最熱門 25 種職缺要求的工作技能，劃分成 48 個類群，再反問 ChatGPT 在不同類群中，可以達成的工作水準，將結果分為：糟糕、普通、良好、優秀，以量化的方式進行統計。若是 ChatGPT 自評表現「糟糕」的比例愈高，代表這個職業的技能愈不容易被取代。



無法遠距辦公的工作，受生成式 AI 的衝擊最小

研究點名了 10 個工作技能容易被取代的職業類別，分別是：送貨司機、收銀員、醫療助理、零售業者、醫療助理、技術人員、推銷人員、輪班主管、客服、行政助理。 這些職業上榜的原因在於生成式 AI 已可以產生各類內容，如文字、影像、音訊還有合成資料，因此這些工作所囊括到的技能，不少都能被代勞。並且，ChatGPT 以容易上手的聊天功能，縮短人工智慧和終端使用者的距離。報告指出，以現在的科技進展而言，尤其是產品銷售、客戶服務、市場策略、軟體工程等能力，生成式 AI 已大致可以完成這些交辦業務。

Indeed 說明，不易被取代的工作關鍵有二：「人性因素」包括同理心和直覺；以及「特定能力」，特別是手動操作能力，如：車輛駕駛、醫療護理、食品產製等。結果也指出，Indeed 網站上需求量大的職缺，如護理人員和廚師等，都需要前述的關鍵能力。同時，因為這些工作性質牽涉到人際互動與現場操作的即時性，也難以用遠距的方式完成任務，受到生成式 AI 衝擊的機率也越小。因此，當今大量缺工的勞動力市場，也難因人工智慧技術的演變而迅速緩解。

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即便有自動駕駛技術，物流的人力仍難以被取代

在此榜單中，卡車司機（truck driver）受到的影響最小，同樣牽涉到駕駛技術，包含外送、宅配員在內的送貨司機（delivery driver）卻名列前茅。ChatGPT 在評估兩者的工作上自評表現「糟糕」的比例分別是 80% 和 40％。原因在於卡車司機所要求的車輛操作技巧、接觸車款與車駕標準，比起送貨司機都加更地嚴格。

報告指出即便生成式 AI 的應用廣泛，在車駕的表現卻不盡人意，即便自動駕駛技術進入了大眾的視野，但當今的道路上仍少見使用自動駕駛的車輛行駛，也意味着安全性仍然有疑慮。根據 《華盛頓郵報》（The Washington Post）的統計，自特斯拉（Tesla）推出全自動駕駛後，事故率明顯上升，肇因於駕駛過於信賴自駕技術，導致來不及應對或注意到危險狀況。

可見在自動駕駛的技術未臻完善，且相對應的法規和安全問題都有待商榷。美國卡車協會（American Trucking Associations）的主席克里斯・斯比爾（Chris Spear）表示，他不認為自駕卡車能夠威脅到司機的工作，在美國每 16 個工作機會就有一個跟卡車有關，高需求的經濟因素使此職缺變成「剛需」。

對於未來的想像則是，即便自動駕駛車輛上路，差別只在於「手動操作」的比例降低，卡車仍需要司機坐進駕駛室以控管道路風險，人們也能感到更安全。就短期而言，自動駕駛仍不能取代物流人力的重要性。

生成式 AI 善於文書處理，這代表下一波失業潮嗎？

報告指出生成式 AI 可以處理的工作與行政助理的重疊性高達 9 成，這些工作涉及大量重複性任務、資料收集和基本資料處理，甚至是繁文縟節的手續，都能被自動化系統高效處理。 根據國際勞工組織（International Labour Organization）先前調查，約有 24% 的文書工作是具高度可取代性，而 58％被認為是中等取代性。意思是，約有 1/4 的工作任務能被生成式 AI 完美完成、超過一半可以被部分取代，尤其在高收入國家，文書職、軟體技術在內的第三級產業對於就業市場所佔據的份額也愈大。

可想而知這會對就業市場產生衝擊，麥肯錫（Mckinsey & Company）近期發表的報告，美國預估會減少 71 萬個行政助理職位，其餘的文職加總起來也高達 300 多萬個，正呼應到了 Indeed 調查中的「高度取代性」。

但即便生成式 AI 可以回應大多數需求，卻無法成為專家，也缺乏定義各種角色的先天人類素質，這也是為何報告中無法斷言，有哪個職業會被百分之百取代的原因。

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