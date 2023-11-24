員工求安穩賴死不走？有礙換血進度　公司炒人外還有方法迫走瘀血

在新冠大流行期間，員工紛紛離職，形成大離職潮，企業為留住員工費盡心思。但到了2023年，卻出現企業在大離職潮時難以想像的問題，也就是員工流動率大幅下降， 不離職的員工成為了他們的苦惱 。



度過大離職潮，企業現正煩惱員工「不離職」！低流動率會造成甚麼問題？

2021年9月的大離職潮期間，約有440萬名工作者離職，創下歷史新高，不過這筆數字在2年後降至370萬。雖然離職人數的下降對那些近年來一直在處理高流動率問題的公司來說，可能是十分歡迎的結果，然而當員工流動率太低時，可能會讓公司支出難以維持在預算範圍內。

這導致公司領導人在年底時，就得開始評估要推遲專案還是裁員。除此之外，有些老闆擔心如何在內部職位空缺變少很多時，維持員工的敬業度，這也讓調動員工職位變得更加困難。

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摩根史丹利行政總裁詹姆斯·戈爾曼（James Gorman）在10月中旬的財報會議中表示，該公司近幾個月來已展開裁員措施，部分原因是這間擁有8萬名員工的華爾街公司員工流動率偏低。戈爾曼表示，他們需要高績效的人才，但現在員工流動率非常低，因此這就是為何他們選擇採取一些措施的原因。

走太多不好，但不走也不是！健康的員工流動可促進公司發展

輝凌藥品（Ferring Pharmaceuticals）美國人力資源副總裁Purvi Tailor也表示，公司員工的流動是健康且必要的， 人員流動為高績效員工創造了晉升機會 ，並讓僱主可以引進具有新觀點或所需技能的新員工。他表示，當沒有足夠的員工流動時，公司內部的運作可能就會開始停滯不前。

根據美國勞動部的統計，美國9月份的全國離職率已經連續第3個月保持在2.3%，低於2022年4月的高峰（3%）。而在人力資源服務公司Adecco10月份針對工作者的調查中，約73%的受訪者表示他們預計繼續留在現職，高過去年的61%。除此之外，由世界大型企業聯合會在5月發佈的年度調查指出，62.3%的員工對2022年感到滿意，顯示遠距工作和有薪假等越來越具彈性的額外政策，可能是促使工作者做出這些選擇的原因。

企業有哪些措施，加強「健康職場」？

雖然老闆若想解僱員工就能解僱，但裁員會打擊員工士氣，因此在員工流動率較低的時期，通常會採取像是加強績效考核或是提供「分手費」 ，促使或激勵員工選擇離職。

美國銀行1月份時告訴投資人，計劃在今年透過放緩招聘和裁員等措施來削減員工數量。但該公司高層表示，隨着離開銀行的員工越來越少，這項任務變得更具挑戰性。該公司行政總裁布萊恩．莫尹尼漢（Brian Moynihan）指出，這樣的現象意味着公司團隊必須更加努力管理員工總數。

而摩根史丹利的戈爾曼則計劃從自己做起，預計在接下來幾個月內辭去擔任14年的行政總裁職位，解決銀行內部人員流動的問題。

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