HR也是高危？AI將可進行面試、談判資薪　HR部門或成裁員第一滴血

生成式人工智慧技術的進步，使得僱主可以透過像是 ChatGPT 這一類的語言模型，快速生成職位描述，並掃瞄履歷、找到符合需求的最佳人選。對於人資部門來說這可能意味着：裁員要來了。



美國大型就業平台 Indeed的人資部門近期便大幅裁員約 2200 人，其行政總裁克里斯．漢斯（Chris Hyams）向《彭博社》（Bloomberg）透露，人資部門的裁員人數佔其員工總數約 15%。同時，此外，他們沒有削減人工智慧團隊的任何費用。

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Indeed 在 60 多個國家或地區刊登超過 3000 萬個職缺，在人力媒合市場中佔有重要地位。這次是該公司自 2004 年創立平台以來的首次裁員。

人工智慧取代人力或許已是不可逆的趨勢。根據高管職位聘雇公司 Challenger、Gray & Christmas Inc.的數據，今年 5 月，就有近 4000 個職位遭到裁撤；ChatGPT 母公司 OpenAI 公司則預估，約 80％ 的美國勞動人口 10％ 的工作量將會受到大型語言模型的影響。

除了招聘人員之外，其他廣泛被認為會受到 AI 影響最多的職業，還包括行政人員、程式編寫人員、客服人員、律師助理、教師、金融業職員、平面設計師、工程師等。

人力平台高層：機器人HR未來將能進行薪資談判、一對一面試

儘管剛解僱部分員工，Indeed 仍然非常看重人力，只是正嘗試讓人工智慧接管工作中較單調、繁複的部分，「我認為這是一種『半機器人模型』，也就是機器和人類一起工作。」漢斯說，就像是用人工智慧為員工造一套鋼鐵人戰衣一樣，不是想用機器取代人類，而是強化人類的能力。

漢斯認為，隨着技術進步，不久之後，機器人就能夠開始談判薪資，甚至可能與面試者進行一對一的面試，這將導致人資部門的員工更容易被解僱。而漢斯現在的目標是打造一個人工智慧與人類能夠和諧共事的工作模式，確保那些仍留在 Indeed 人資部門的員工可以適應未來的角色。

無論如何，人工智慧影響人類工作已經是事實，未來無論法規如何規範人工智慧應用於工作上的限制與條件，多數人勢必都要開始適應如何用人工智慧技術來提升自己的工作效率，那些可以將新技術作為自身優勢的人，未來在職場上勢必會更具競爭力。

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