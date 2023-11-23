你也可以？美國運通CEO日做17小時、回覆200封電郵　仍有空踩單車

美國運通「黑卡」是目前全世界最知名也最尊榮的信用卡。但其實，在過去幾年，美國運通面臨了內外的重大衝擊。2015 年，原定的接班人因心臟病去世，也失去了與超市「好市多」（Costco）的合作關係。



原本預計在 60 歲退休的史蒂芬．史奎利（Stephen Squeri）在 2018 年臨危受命、接任行政總裁。雖然史奎利在美國運通工作了幾十年，但他不是接班的第一人選，許多人也不認為他適任。高盛（Goldman Sachs）的一位分析師說：「當他上任時，最大的問題是他是否有策略性眼光帶領公司向前走，以及他是否能專注於公司營運。」

相關文章：特朗普每天只睡3小時！ 即睇蓋茨、巴菲特15位成功人士睡眠時間

+ 44

從不被看好到被加薪，美國運通 CEO：「任何人都能靠努力達到顛峰。」

這 5 年來，史奎利證明了自己。在他接管美國運通以來，公司股價上漲了近 80%，董事會在 2022 年也多給他一些獎金，讓他的總薪酬達到 4800 萬美元（約港幣3億7千萬元），也使他的薪資躍升到美國標準普爾指數 500（S&P 500）企業之冠。在 2023 年，因為疫後復甦帶動消費，美國運通的帳單金額增加了 25%，再加上成功吸引了年輕世代辦卡，業績有望再成長 15～17%。

「我是一個例子，說明任何人都可以透過大量努力達到顛峰。」史奎利向《金融時報》（Financial Times）指出，擔任 CEO 是一個全年無休的工作，他每天早上 5 點 45 分起床，15 分鐘內就會出門，雖然工時長達 17 個小時，但在每天展開 4 小時以上的會議馬拉松前，他都還是會設法擠出時間騎健身單車鍛鍊身體。

美國運通 CEO 每日 17 小時的日程表

以下是史奎利一整天的行程表：

- 5：45 起床

- 6：00 上班，並在車上閱讀 email

- 6：45 在辦公室的健身單車 30 分鐘鍛鍊身體，以水果、茶當早餐

- 8：00 開始當天的會議

- 12：00 在辦公桌上吃一份沙律

- 12：30～17：30 更多的會議及其他工作，包括去茶水間吃下午茶、在員工面前露臉，以此打破一整天的單調行程

- 17：30～19：30 回家途中接電話，然後吃晚餐

- 19：30～22：30 回覆 150 到 200 封客戶 email

- 22：30～23：30 睡前放鬆 1 小時



他坦承，一整天的行程其實滿緊繃，在睡前放鬆的 1 小時之前，工作其實沒有真正結束的感覺。

綜觀史奎利的行程表，除了滿滿的會議，他花了整整 3 小時在回客戶 email，「我會一封封閱讀並回覆 email，因為我們說自己是會員制度，你怎麼可能忽略他們？」史奎利強調，他盡量避免在星期五晚上工作，但在周日花大約 5 小時來準備下一周的公事。

【延伸閱讀：更多自我管理建議】

時間管理｜你不是忙 是不懂使用時間 7招培養新習慣賴床要先戒

+ 13

年輕人生活很消極？或受8大習慣拖累 「自恃年輕」已是一大問題

+ 22

延伸閱讀：

CEO的一天是怎麼過的？調查：工作超過9小時、花3小時和家人共處

我的用心良苦，為何員工都不懂？對部屬施加壓力前，先想清楚這件事

扼殺高潛力人才、逼走優秀部屬的共同理由：我的主管是個控制狂！

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】