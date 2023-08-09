全球CEO平均年齡在下降　年輕人靠一優勢上位　比工作經驗更重要

成為 CEO 的條件有很多：決策能力、危機處理、人脈等，而年紀──通常也意味着經驗──可能不再是最主要的上位原因。



《金融時報》（Financial Times）就報道，一名不到 30 歲的年輕人，被任命為歐洲最大的家庭裝修連鎖店之一 Leroy Merlin France 行政總裁，帶領一間擁有 3 萬名員工、年營收近 10 億歐元（約港幣86億元）的公司。

這項人事任命引發了不少討論，究竟成為一名合格的 CEO，跟年紀大小有沒有直接的關聯？

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CEO 的平均年齡在下降！過往經驗不代表未來成功，更開始注重團隊合作與擴張眼界

從數據面來看，答案是「關連越來越小」。《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述美國獵頭和人力資源公司 Spencer Stuart 調查，發現在 2022 年被新任命行政總裁的年紀，從 2021 年的 56 歲降至平均不到 54 歲。另外，觀察標普 500 指數（S&P 500）中的企業行政總裁歲數，2022 年已經有 30％ 不到 50 歲，相較 2021 年僅為 12%。

麥肯錫（McKinsey & Company）戰略與企業金融負責人麥可．伯舍恩（Michael Birshan）認為，具有數十年同一行業管理經驗的傳統選人，可能已經過時了，「過往的累積，對一個高層職位的影響，已經不像以前那樣重要。」伯舍恩說，原因很大一部分為在這個科技、趨勢變化莫測的時代，之前 20 年的經驗對未來 20 年的戰略，能起到的效果越來越有限。也就是說，企業更需要一位能在不穩定、頻繁動盪市場裏的掌舵者。

除了經驗不一定是領導企業的萬靈丹，Leroy Merlin 母公司 Adeo 肯定了年輕行政總裁的人際關係能力，同樣是過往挑選行政總裁時不會重視的特質，但當前 CEO 也會被期待為團隊合作的一員。另外，能以不同方式思考、行動，為組織帶來新視野和目標，也是常在年輕一輩行政總裁身上能找到的特質。

特別的是，董事會願意選擇年輕人選的同時，《Fast Company》指出 Z 世代相較於千禧世代、X 世代等，更想成為行政總裁。這顛覆了一般認為 Z 世代不在意工作、沒企圖心的印象，只是他們不想單純為了工作而工作、或被過往職場時間和地點綁住，並非沒有抱負。

年齡並非關鍵決定因素，洞察力、有說服力的策略才是登頂條件

儘管 CEO 的位置向更年輕的工作者敞開，但不代表要走上這條路的門檻，就變得非常簡單。首先，過去的經驗不是完全無用，且能否擁有開放的心態，或得以面對變化，也跟年紀高低沒絕對相關。

麥肯錫訪問了 300 位領導者的觀點，總結來說 CEO 必需花費更多資源解決員工的健康和福祉問題，組織內部也會更關注行政總裁對社會議題的回應。首先是需要增加關注 ESG 議題，還有勇敢面不停歇的市場變動，其實是一個責任越來越重、需求能力漸趨複雜的角色。

具體要有的能力之一，是懂得蒐集多方回饋，並以真正的洞察力了解哪些事該做、哪些不該耗費氣力；再來應該備好一套「創造價值」的說法，無論是改變組織文化，還是找尋新業務的突破點，都要能向董事會與團隊好好闡述、說服他們接受這套策略。

最後，不要忘了要成為越，意味着已經從私人角色走到公眾角色，一言一行都可能被外界解釋為公司動向。如何管理好風險，進一步成為企業和公眾、媒體串連的優秀人選，也是一位優秀 CEO 得具備的能力。

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