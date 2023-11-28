Ctrl+C、Ctrl+V有甚麼用？日本調查發現　4成大學生不懂這2快捷鍵

使用電腦鍵盤上的快捷鍵如「Ctrl+C」、「Ctrl+V」，能幫助我們更快完成任務，不過有市調顯示，竟有4成大學生不知道這些快捷鍵用途為何。



綜合日媒報道，一間提供人力資源發展服務「MENTER」的WHITE公司，最近一項調查報告顯示，只有62.6％的大學生知道Ctrl+C的功能（複製）、59.2％知道Ctrl+V用途（將複製內容貼上），另有4成的大學生，連上述2個快捷鍵的功能都不知道。更別提Ctrl+Z（復原）的功能，只有30.6％的調查對象知道怎麼用。

play驚訝的是，這份市調中有83％的學生擁有自己的筆電，其中12.7％也有自己的桌上型電腦，且有8成以上使用Windows系統。這項調查引起網民討論，許多人認為，可能是學生大多使用滑鼠右鍵的選單進行複製、貼上，因此不曉得快捷鍵如何操作。

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