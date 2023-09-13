決心離婚轉工退學移民卻仍不幸福？要重啟人生　敢「放棄」並不夠

「走得快好世界」相信是近年香港人的價值觀，是一股以「放棄」為核心的思潮。離婚、轉工、退學等不在話下。今天半宅職薯就和大家探討「放棄」是否就能夠換來「幸福」。



先引用一些數據

在這裏先引用一些數據給大家參考：

根據香港政府統計處公佈資料，離婚數目在過去30年有所上升，以每千名人口計算的粗離婚率由1991年的1.11人上升至2019年的2.82人，及後在2020年下跌至2.14人；

根據某大求職招聘平台調查，後疫情時期的打工仔整體轉工頻率加快，當中18至25歲打工仔平均就職年期較疫情前縮短兩個月，平均17.5個月就會轉換新工作；

根據大學教育資助委員會公佈數據，香港八所大學在2021/22學年有超過2,700人退學，按年上升近3%，人數創了19年來新高；

根據聯合國的《世界幸福報告》，香港平均幸福指數由2015年的5.5分，反覆下跌至2023年的5.3分，全球排第82位。第一位是芬蘭，7.8分。

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重點在於「放棄」思潮

單看這些數據，我不能夠確定究竟香港人是感到不幸福所以便離婚轉工退學，還是離婚轉工退學之後感到更加不幸福。但可以頗為肯定的是，香港人的「放棄」思潮越來越嚴重。

資訊流通令選擇變多

對於未知、未遇過、未體驗過的事情，很多人都會視之為洪水猛獸。但隨著資訊流通，你可以更容易了解他人的成長過程，甚至是成功過程。轉變不再可怕，人生原來充滿選擇，「放棄」、「拿起」、轉跑道，變成家常便飯。

重奪人生自主權

受到「你只能活一次」(YOLO)的思潮影響，年青人更願意賭上一切去冒險，探索興趣和人生意義。傳統的結婚生仔供樓供車思想；單一事業階梯形式；命運由 JUPAS 安排……等等，已經不適用於新一代。人人都可以重奪人生自主權，自己人生自己決定。

最怕兜兜轉轉浪費光陰

我本人並不反對「放棄」，大前提是放手之後，空出的那一隻手要拿到更好的。適當的放棄，更可以是果斷、勇敢、急流勇退的表現。但在決定放棄之前，應先做好資料搜習和研究，確定放手之後能夠獲得更好的東西。

最須要避免的是「坐這山，望那山，一事無成」，歲月匆匆兜兜轉轉，最後竟走回原點。有時候，「放棄」是會上癮的，當你錯誤地放棄了一些東西，之後你便會急於為了追趕所失，更武斷地放棄另一些東西，結果越走越低。

結語

在這篇文章之中，我沒有討論移民離開香港的群體。因為香港的人口數字令我毫無頭緒：2019年香港人口為752萬人，今年2月16日，統計處公佈2022年年底人口臨時數據為733.3萬人，及後在今年8月份修正數據，指2022年年底香港人口是747.26萬人。到了2023年年中，人口又回復到750萬人。

究竟是有一部分香港人「放棄」了香港移居他方，然後又是否有一批香港人「放棄」他方生活回到香港，這確實不得而知。

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