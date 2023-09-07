聽教聽話只會重複父母的失敗？爸媽傳授這項技能跨時代最有用

早前在網上看到一段短片，當中聽到一句令我印象深刻：「如果你的父母不很成功的話，不要全聽他們說，因為這只會重複他們的失敗。」



聽到這句說話，我的第一感覺是十分忤逆，但細想卻有它的道理。今天半宅職薯就和大家討論，在今時今日對父母聽教聽話，是否就可以平步青雲。

人總喜歡以二十歲的見識定義世界

大家有沒有留意一個現象，上一代甚至上兩代的人特別喜歡看他們那一代的影視藝人演出？當你細心留意，他們所喜歡的影視藝人，都是在他們大約二十歲左右接觸的。

我發現一個人總喜歡以自己大約二十歲（即是剛踏入社會的年齡）的所見所聞定義這個世界，然後思想停留在二十歲左右，之後接觸的事物，不是低質素，就是不及當年的好。

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「食鹽多過你食米」代表甚麼？

在古時，老人家的說話有絕對的參考價值：世界幾百年也沒有甚麼大改變，農耕社會中觀天預測天氣的技能歷久不衰，經驗放得越久越香醇。

但在最近一百多年，人類社會來了翻天覆地的改變，由未發明飛機至上太空，由未見過電子產品至普及行動網絡，在在影響着人類的生活方式和文化。以昨日的鹽，比較今天的米，根本風馬牛不相及。經驗的價值在這個時代急速褪色，鼓勵子女聽話會令他們跳不出思想象限。

有些父母總喜歡批評子女不學無術

記得有一次，我的親戚當眾批評他讀理科的兒子「讀屎片」，原因是兒子不懂得父親所引述的古文。

重點就在這裏：當年青人不懂得父母的所知所學，子女就是無能廢柴；如果子女讀工程而父母讀古文的話，父母又會問子女是否懂得製造太空船吸收太陽能量解決地球能源問題（當對一件事極度無知的時候就會覺得很容易），子女做不到，父母又再批評子女是廢柴、「讀屎片」。

同樣道理，當子女要修讀較為新穎的學科，或嘗試非傳統工作，很多父母又會給予「不踏實」的評價，彷彿只有父母所認知的傳統學科和行業才是真知識，其他的不是掩眼法，就是年青人不踏實、發白日夢，然後大力反對。

不是所有父母都思想守舊

但另一方面，我最近報讀了一個行政人員課程，認識了很多年紀比我大的老闆級或者大企業高層。我發現社會上其實也有很多年紀越大越思想開放、先進、開通、前衛的父母。這些我眼中的成功人士，對新知識非常接受而且渴求。

他們會給予自己的子女充足空間，然後讓他們在現今的時代發揮，結果不難見到青出於藍勝於藍的狀況。

結語

回應文章開首所述，要是你的父母不很成功，那究竟是否無值得學習的地方呢？其實又不是的。有一些技能能夠跨世代有效，就是待人接物的技巧。

即使你的父母在事業上不很成功，但如果身邊有很多好朋友，又和親戚關係要好的話，那究竟也是一門值得虛心學習的學問。

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