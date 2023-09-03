創業｜詐肚痛「辦公」！16歲高中生入廁所創業　2年後賣盤賺過億

16歲的我們正值高中生的年紀，而一名男孩老是假藉肚子痛上廁所，邊和客戶開會還創辦了2間公司，他在廁所不僅走出了他的創業之路，身價更飆破6億台幣。而這個神奇的創業過程被同儕曝光後，遭到校方下令禁止他上課時間去上廁所。



Eric年紀輕輕，卻有不錯的生意頭腦與膽色！（按圖了解）

綜合外媒報導，美國印第安那州一名16歲的高中生Eric Zhu，出身自美國移民二代，從小父母便期望他日後能夠成為一名醫生，禁止他接觸社群媒體。

不過就在Eric 12歲那年得到了他第一台電腦後，開始自學程式設計，並憑藉與生俱來的商業頭腦，短短2年就創立了人生第一間公司。而15歲那年賣掉了它，獲利2000萬美元（約港幣1億6千萬元）賺進第一桶金。

Eric透露，他會先在社交平台Discord加入數百個社群，從中到處找尋工作機會，接着再利用Twitter（X的前身）帳號，搜尋名人、潛在投資者的E-mail和Google日曆，然後偷偷加上「與13歲小子開會」的行程，成功吸引了不少人的注意、為自己開拓商機。

如今，Eric和2位朋友共同創立了第2間公司創業融資平台「Aviato」，而他除了是創始人同時也兼該平台的CEO。目前此平台已經吸引了1180萬家創業公司註冊，而創業初期更獲得了GitHub創始人沃納（Thomas Preston-Werner）的100萬美元（約港幣780萬元）融資，在美國新創圈掀起不小關注。

廁所裏的「傳奇」曝光 身價逾6億的他被禁「上課去廁所」

據報道，Eric成功創業的故事，鼓勵了許多年輕人勇敢追夢，不過他創業時期總會在上課時看準時機，假裝肚子痛去廁所，好方便他跟客戶開會進行商業視訊。

而開會期間，客戶總是好奇為何老是看到Eric坐在馬桶上，附近又傳來陣陣馬桶沖水聲，偶爾會關心他的身體健康狀況。學校方面，也因為Eric太常上課期間「人間蒸發」起疑，加上躲到廁所開會的影片被同學發佈到社群平台，校方最後通知Eric父母，禁止他上課期間去廁所「辦公」。

Eric透露，其實在這段創業期間，曾遇到因為年紀太小被LinkedIn封鎖帳號，讓他的員工無法在平台上標記他，而他也得尷尬的向過半年紀都比他大的員工，解釋被平台封鎖的原因。

最後他也表示，雖然自己追夢創業，但目前仍會依照父母的期待，先完成大學學業，不過他也幽默表示，會不會中途休學一切很難說。

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