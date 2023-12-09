OL必學秋冬恤衫穿搭　4種襯衫混搭示範　打造日系休閒大人感風格

越來越能感受到日夜溫差，是時候該收起夏裝準備換上秋冬單品，營造符合季節的穿搭印象，但每到換季時刻，便會開始陷入搭配選擇困難，尤其面對忽冷忽熱的氣溫，早上出門雖然感覺到涼意，但到中午便會覺得穿得有點多，那麼推薦可以透過單品疊搭，不僅能增加整體層次度之外，還能隨時隨地自由穿脫相當便利。



近期日本女生經常以「襯衫Mix」打造外出風格，並透過不同混搭技巧，連結出多樣化的風格樣貌，想知道有哪些必學的襯衫 Mix 嗎？一起來看看以下 4 種衣著參考吧。

聖誕快到，OL們想穿得輕鬆一點上班，不妨參考一下：

+ 16

LOOK 1

基礎的襯衫搭配，不妨嘗試以襯衫單穿為主，選擇純棉或亞麻的面料，穿著起來不會有悶熱感，長袖剪裁同時能提升保暖度，內搭可以選擇塔克、細肩帶背心，運用此種穿搭撇步很適合秋季穿著，下半身加入寬褲或近期流行的工作長褲，就很好看又休閒。

LOOK 2

當季節開始進入到深秋時，以薄款高領上衣 + 襯衫的穿搭組合，便能應對變冷的氣溫，另外推薦將襯衫當作外套混和，使整體擁有不一樣的造型視覺，看起來才不會顯得太乖或單調，不論加上燈芯絨褲或百褶裙，都能輕鬆演繹兼具日系的日常風格。

LOOK 3

喜歡女孩感 Look 的大家，只要選搭無領、小高領剪裁襯衫與背心洋裝加乘，再混搭靴子和手拿包，瞬間傳達一股溫柔優雅氣質，使襯衫也可詮釋嶄新的造型魅力，如果氣溫變寒冷的話，外搭一件長版大衣，簡單展現出時髦的日系女子風範。

LOOK 4

高級版的襯衫穿搭技巧，選用針織上衣與襯衫 Mix ，利用織物的面料呈現出溫暖的造型氛圍，將襯衫內搭在針織上衣裡，此種疊搭方式堪稱是日本女生最愛的穿搭首選，另外針織上衣可以選較短版的設計，讓襯衫下襬可以露出，還能為身形製造顯高的修飾感，以西裝褲和球鞋混搭，突顯知性的大人感風格。

今年秋冬一起以襯衫混搭營造休閒時髦

以上介紹的 4 種襯衫搭配，大家最喜歡哪個造型呢？融入不同單品混和，讓造型快速擁有多變的風格，從休閒、個性、溫柔、大人感，為每天帶來與眾不同的日系 Look 。

【延伸閱讀，更多OL職場穿搭建議】

小資女職場穿搭｜善用大地色針織、毛衣 襯出氣質滿分日系輕熟感

+ 18

秋冬返工黑色連身裙最百搭 即睇襯衫、針織、喇叭裙15款穿搭示範

+ 8

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】