ZARA秋季西裝外套精選Top 7　Maison Special聯名款　顯高好比例

到了換季時刻，都會女孩們都會將預算放在「西裝外套」上，不只能夠展現專業度，更是能夠抵禦早晚溫差大的天氣。



這邊整理出快時尚龍頭ZARA的7件西裝外套推薦，有幾件真的是要搶到手速要快！

ZARA秋季西裝外套Top 7（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01. 條紋軟質西裝外套

或許你可能沒聽過日本品牌Maison Special，超酷的剪裁與原宿感的搭配，讓它成為許多日本女生的心頭肉！這次與ZARA的聯名系列中，這款解構式的短版西裝外套，不只超級酷更能以視覺錯位的方式來讓身體比例更好！

02. 緝線設計加大碼西裝外套

除了有上述比較短版的款式，這一款oversized的西裝外套可以說是秒殺款！相對寬鬆的版型、更落肩、衣長更長，而其中最讓人欣喜的就是女裝西裝較少見的大翻領，加上撞色緝線點綴，整個細節加到一百分！

03. 條紋飾短版飛行員風西裝外套

酷女孩請將目光借給它！這款短版西裝外套正面看起來平平無奇，但若是翻到背面即可發現飛行員外套的「背影」，不只能夠以正式樣貌穿出場，也能混搭成比較街頭的酷帥感，是個進可攻、退可守的選項！

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04. 短版西裝外套

平口領、劍領、絲瓜領不夠看，這一款純白的西裝運用的是「立領」，讓整體造型更爽颯，更加乾淨利落，西裝上自帶的墊肩，讓女人穿上身不只有精神也很提氣！

05. 繫腰帶長版西裝外套

在這個有點微涼的秋季，許多時髦OL會以onepiece來出征，而上圖這款寶藍色長版西裝五顆星推薦，不只不用花腦筋想搭配，顏色上不會過度搶眼，完全吻合現在的時節與時髦度！

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06. 合身版雙排扣西裝外套

看完了上述那麼多短款，如果喜歡比較正式隆重的款式，請參考這件細節滿分的雙排扣西裝外套，從墊肩、收腰、鈕扣的搭配都非常到位，可以dress down搭配牛仔褲，成套穿更是有氣勢！

07. 寬鬆長版西裝外套

遮肉穿搭請看這！這件來自ZARA Woman Collection的寬鬆版西裝外套，版型應該是這份清單中最有垂墜感的，而在設計上露出鎖骨、長度也到大腿的位置，是個能讓肉肉女生完美藏肉的首選！

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