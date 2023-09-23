6款早秋通勤精品手袋　LOEWE Hobo夠百搭　Chloé、Valextra容量大

即將進入新的季節，不論是正在崗位上打拼或是還在尋覓下一個目標的姊妹，擁有一個適合職場的精品包包不僅能妝點自信，也是犒賞自己的小小獎勵！



小編整理了6個秋季通勤包包推薦，大容量又好搭配，一起來看看吧！

6款2023秋季通勤手袋推薦。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

1. Chloé

托特包已不侷限在出遊限定的包款內了！Chloé的鋪棉蓬蓬托特包將品牌的優雅和實用發揮了最大效果，包身採用再生尼龍製成，可以放下水壺、手提電腦和雨傘等通勤必備物品，垂直的LOGO刺繡強調了包包的觸感，是一款揹起來不會有負擔的包包！

2. MARC JACOBS

出門太趕沒時間整理包包？把常用的東西全部丟到MARC JACOMS的SACK BAG就搞定（笑）！具有現代輪廓美感的SACK BAG適合各種日常的穿著，表面是全顆粒的皮革製成，空間寬敞卻很輕巧，除了有磁扣式好開和以外還多了拉鍊內袋，耳機鑰匙這類容易用丟的小物全部塞進去就對了～

同場加映：ROLEX手錶6大職場穿搭推介 Datejust百搭不失禮 入門款價格一覽

+ 28

3. Valextra

低調極簡的Valextra今年秋冬又替女性帶來了高級感的作品！捨去LOGO點綴，著重在包體的設計剪裁以及精湛的工藝，即使穿得很素也能輕鬆展現魅力。強調包包的容量以及實用性，放下15英吋的電腦也沒問題，Milano手袋是一款白天上班知性成熟，晚上下班後可以從容赴約的包包！

4. MICHAEL KORS

秋冬是各種大地色和動物紋材質大放異彩的季節，MICHAEL KORS的鱷魚壓紋肩背包方便的側袋和頂部的拉鍊除了是通勤好夥伴之外也是適合帶出遊的包包，正面由橫條紋和顆粒撞皮革排列而成，因為包型很堅固，放入水壺等重物也不會東倒西歪～（好讚）不會過時的設計拿來斜揹也能營造休閒感！小編也另外推薦灰色款的牛皮肩背包，介於白色和黑色之間的色調是秋冬搭配很好的過渡色！

同場加映：職場OL穿搭指南｜盤點5大上班族必備單品 寬版西裝褸專業不顯老

+ 14

5. DELVAUX

如果是和小編一樣對水桶包情有獨鍾的姊妹們，今年秋季可以考慮將DELVAUX白蘭地Pin Mini Bucket Felt 收編！精選天然毛氈與Sierra Calf小牛皮製成，亮點之處莫過於底部的Pin底座，完美的搖擺曲線喚起對馬頸上甘草袋的記憶，柔軟的羊毛氈觸感在秋冬通勤時也能體驗到它的溫暖（笑）！

6. LOEWE

LOEWE家真的好多寶藏包款！Mini Hammock Hobo bag解構基礎包形，用符合人體工學的樣貌重新呈現，打結的肩背帶也讓素色的包包不會過於單調，內附皮革的品牌標誌，細節藏在魔鬼中！

姊妹們平常上班習慣揹哪種類型的包款呢？小編一定是容量大跟輕巧為優先！以上幾款就是小編本季Pick適合通勤的新包推薦給大家唷～

延伸閱讀：

New Jeans接棒全智賢代言！韓國飾品品牌「STONEHENgE」韓韶禧也愛

《長相思》楊紫6個「同款精品包」！古裝女神也深陷香奈兒22、LOEWE的魅力中

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】