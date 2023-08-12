職場OL穿搭指南｜盤點5大上班族必備單品　寬版西裝褸專業不顯老

每次總是睡到最後一刻才匆匆忙忙換上T恤牛仔褲出門，衣服甚至還沒熨過超級皺！



身為打工一族，編輯明白上班就是想穿得舒服些，但也不能讓自己的形象和專業度扣分啊！尤其職場新鮮人更要學會透過穿搭讓自己看上去更專業，不僅是對他人的尊重，也是對自己的取悅。

今天來盤點5個「上班族必備單品」，一起擺脫厭世上班日，當個精緻打工族！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5個上班族必備單品

1. 乾淨襯衫

職場穿搭中絕不出錯的襯衫，衣櫃中至少有一件吧？但前提是乾淨不泛黃，若是硬挺材質襯衫，出門前必須將其燙平，避免皺巴巴的看起來邋遢又沒精神。建議大家可以多入手不同款式、材質、顏色的襯衫，像是更能凸顯溫柔甜美氣質的雪紡、透膚紗質都是不錯的選擇！

2. 廓形西裝外套

西裝外套有很多不同剪裁及款式，其中廓形剪裁具備硬朗輪廓、乾淨俐落的設計剪裁，近幾年討論度也非常高。不論是搭配同色系西裝褲或牛仔褲都能打造微正式的職場穿搭，同時更顯年輕！

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3. 直筒西裝長褲

直筒版型、高腰設計、闊腿剪裁的西裝長褲絕對是職場必備！加上垂感版型還能達到顯瘦效果，同時更顯俐落，輕薄材質夏天也很適合！

4. 連身褲

連身褲真的是相見恨晚的時尚單品！除了上洗手間有些麻煩之外已經說不出任何缺點，更是喜歡賴床賴到最後一刻的救星！無需思考怎麼搭配，單穿就能在人群中凸顯而出，率性幹練氣質也為職場表現加分！

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5. 半身長裙

穿膩了褲裝，不妨試試可鹽可甜的半身長裙！建議選擇黑、灰、卡其、牛仔配色等飽和度偏低的半身長裙，更符合職場之外也很百搭！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】