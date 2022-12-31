懶人必看！4套韓系OL職場穿搭公式　西裝外套+長褲知性專業不出錯

上班族每天早上最苦惱的問題不外乎就是「午餐吃什麼」還有「穿什麼樣的衣服」？



早起搭配衣服是一件非常讓人頭疼的事，而且這幾天又明顯的感覺到降溫了，所以今天幫大家整理4套懶人上班族必備的「精緻打工仔韓系穿搭」，只要夠抓住這幾個搭配公式，也能把辦公室變成你個人的伸展台！

每天都在煩惱穿什麼的OL們，跟著這4套韓系上班穿搭就不用傷腦筋了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 緊身上衣+直筒牛仔褲

每個人的衣櫃當中一定會有幾件素色的緊身上衣，選擇一件杏色的上衣再搭配上直筒牛仔褲，鞋子可以選擇一雙咖啡色的淑女鞋，再搭配一條簡約的素色金項鍊、耳環等，而且因為最近氣溫開始下降，所以如果比較怕冷的姐妹就可以再搭配一件咖啡色的西裝外套，一整個韓系小姊姊的感覺就被拿捏住了！

2. 豎條紋襯衫+咖啡色休閒褲

藍色的襯衫可以說是近幾年韓系小姊姊的標配！藍色的襯衫再搭配上咖啡色的休閒褲，以及杏色的淑女鞋，一穿上就有「精緻的打工仔」那味了～如果覺得有點單調的姐妹就可以再加上一條藍色披肩，包包選擇一款亮咖啡色系的包包，讓視覺顏色提亮之外，整體看起來氣質又幹練，非常適合不冷不熱的秋天穿搭～

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3. 淺色西裝+灰色百褶裙

誰說出社會後就不能穿百褶裙！灰色百褶裙穿在身上看起來超顯年輕又不會太突兀，上半身搭配一件淺色的西裝外套，外套裡面可以選擇白色的上衣來做搭配，不會搶了西裝外套的風采，鞋子的部分可以選擇奶白色的靴子，最後再搭配黑色的小包，進到辦公室一定能讓同事眼睛一亮！

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4. 雙層穿搭+淺色牛仔褲

近年來超流行韓系的多層次穿搭法，懶人上班族一定要把這招學起來！白色、淺色的內搭衣再加上一件藍色的襯衫，下半身再選擇一件白色的牛仔褲，外面可以套上一件黑色的西裝外套，高級撞色感加上社會女強人的幹練感，讓你走在辦公室看起來都像是提早起床，搭配30分鐘才想到的服裝，趕快把這些精緻打工仔的穿搭學起來吧～

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