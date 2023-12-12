蓋茨重提「都市傳說」！證曾記得所有員工車牌　對員工來說是惡夢

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）上周在紐約經濟俱樂部獲頒「彼德彼德森卓越領導力獎」（Peter G. Peterson Leadership Excellence Award）。主持人提到他早年記下所有員工車牌號碼的「都市傳說」，蓋茨回應「其實也沒有太多，畢竟當時公司才幾百人而已」，不過他又點名蘋果創辦人喬布斯和Tesla行政總裁馬斯克，表示「相較於他們，自己算是非常和善的」。



蓋茨早在2016年BBC廣播4台（BBC Radio 4）的專訪中便已坦承，自己從前是不折不扣的工作狂。

當今職場文化強調工作、生活平衡，但對於微軟成立初期的蓋茨而言，這絕非他最關心的事情。他說自己當時連周末也在工作，且不認為休假有存在的必要。

微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）2011年替《浮華世界》（Vanity Fair）撰寫的文章裏提到，微軟早期的工作環境很高壓，因為蓋茨把員工操得很兇，就像他對待自己一樣。

蓋茨不眠不休的工作態度，也感染了員工，他開始留意不要用自己的標準來衡量下屬，但還是記下了所有人的車牌號碼，觀察他們上、下班的時間。蓋茨也說，後來公司成長到一定的規模後，他不得不改變自己原本的管理方式，開始鬆綁一些。

儘管微軟在商業上成就非凡，多數專家認為「微觀管理」（micromanagement）是一種無效的領導策略。職場比較網站Comparably近期針對逾2,000名科技公司員工所做的調查顯示，絕大多數的人認為「微觀管理」是最糟的一項主管特質。

此外，關於工作、生活平衡的相關研究，結論雖然並不一致，但許多成功人士，包含美國前第一夫人奧巴馬（Michelle Obama）和維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）皆同意，留一些時間給自己，對個人公、私領域的幸福是至關緊要的。

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