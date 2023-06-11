比爾蓋茨分享5大職涯建議　最後一點　他希望年輕人比他更早學懂

微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋芝（Bill Gates）早前受邀至北亞利桑那大學（Northern Arizona University）向林業（Forestry）、工程（Engineering）等科系的畢業生致詞，提到了自己在歷經 40 多年的工作後，對於職涯與生活的看法。



面對台下的畢業生們，他首先提到自己為了投入微軟創建的事業，選在大三時休學，因此並沒有參加過畢業典禮，更沒有機會聽過演講； 不過，若他有機會能在這樣別具意義的畢業典禮聽到演講，他會希望在正式踏入職場前就聽到 5 點建議：

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1. 你的人生不是一場獨幕劇（Your life isn’t a one-act play.）

畢業生或許正在煩惱自己出社會後該選擇怎麼樣的工作——這個決定會關乎到自己一輩子的職涯，為此備感壓力，深怕自己踏出的第一步是「錯誤」的。但蓋茨認為事實並非如此：「你明天、甚至是未來 10 年所做的工作，不必是你要做一輩子的事。」

人生並不像是一場篇幅短、劇情緊湊，在一幕內就結束的獨幕劇。蓋茨離開校園後，他以為自己會為微軟奉獻整個人生，但現在慈善事業才是他的全職工作；在 22 歲時，他從未想過如今他正在做的事，致力於應對氣候變遷及減少各地的健康和教育不平等問題。

他鼓勵畢業生多嘗試，「無論是改變心意或擁有第二份事業，都會是很棒的事。」

2. 你永遠都會有不懂的事（You are never too smart to be confused.）

在離開哈佛大學（Harvard University）時，蓋茨認為他已經懂了所有他需要知道的一切知識。然而，要在職涯上有所成長，就需要學習那些「還不知道」的事，而不是專注於自己「已經知道」的事。

他表示，一個人不論多聰明，總會遇到自己不懂的事，「在職涯某個階段，你會發現自己面臨某個你無法獨自解決的問題，」當這種情況發生時，不要驚慌、喘口氣，嘗試將它了解透徹，並找其他聰明的人來協助，再從中學習；這個人或許是有不同觀點的同儕，或者是願意回答你的私訊（DM，direct message）的領域專家。

「我之所以可以完成所有事情，都是由於我尋求其他人的協助，而這些人比我更了解這些事，」蓋茨表示，人們會樂於幫助你，關鍵是不要害怕詢問。

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3. 從事能夠解決重要問題的工作（Gravitate toward work that solves an important problem.）

在這個時代，有許多重要問題需要被解決。蓋茨說，新興產業的出現讓畢業生們能夠在謀生時做出不同改變——科技和技術的進步，更容易造成巨大影響。比方說，有些人目標成為林務員（foresters），而在大學學習到的尖端技術（如使用光學雷達製作精準森林地圖的無人機），或許就能從中找到應對氣候變遷的新方法。

而工程師則可以利用自己的才能，來確保每個人都能在 AI 浪潮中受益，或是致力於消除 AI 的偏見。他建議畢業生盡量從事可以解決重要問題的工作，因為「當你花時間解決這些大問題，它會促使你盡全力完成你的工作。」賦予更強烈的使命感，將會使自己更具有創造力。

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4. 別低估友誼的力量（Don’t underestimate the power of friendship.）

「當我還在學校時，我和另一位學生變成朋友，我和他有着很多共同興趣，比方說看科幻小說、電腦雜誌——那位朋友名叫保羅．艾倫（Paul Allen），我和他一起創辦了微軟。」

蓋茨提醒畢業生，這些鄰座的同學不僅是你的競爭對手，同時也是你的人際網絡、未來的共同創辦人或同僚，更是你未來尋求支持、資訊及建議的絕佳來源。因此，別低估友情的力量。

5. 給自己喘息空間，不代表自己懶惰（You are not a slacker if you cut yourself some slack.）

最後一點建議，蓋茨表示自己花了很長一段時間學習，那就是「給自己喘息空間，不代表自己懶惰。」

年輕時的他並不相信假期跟周末，更敦促與他共事的人們長時間工作；在微軟創始初期，蓋茨甚至會追蹤誰提前離開或加班。但隨着年齡漸長，尤其是成為父親後，他意識到生活遠比工作重要。

「不要像我一樣等這麼久才學到一課，」他建議畢業生，多花時間培養人際關係、慶祝團隊成功，並從長時間的耗損中嘗試恢復。

「當你需要的時候就休息一下。當你周圍的人需要休息時，也要讓他們放鬆一下。」

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