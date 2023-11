Elon Musk與喬布斯哪裏相似？傳記作家揭密：同樣易躁、愛罵人蠢

2015年,SpaceX創辦人、Tesla CEO埃隆.馬斯克(Elon Musk)首本傳記《鋼鐵人馬斯克》(Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future)問世。

睽違8年,一本全公開傳記《馬斯克傳》(Elon Musk)出現在世人眼前,人生故事也赤裸裸地攤在陽光下。

恰巧的是,《馬斯克傳》與2011年出版的《喬布斯傳》(Steve Jobs,台譯:賈伯斯傳)都是由同一位權威傳記作家——艾薩克森(Walter Isaacson)所執筆,透過深度跟訪及貼身觀察,艾薩克森這麼評論:「他們既相似又不同」。

這位執筆人在媒體上公開透露部分細節,讓外界得以一窺兩位前後世代「狂人」的相同與迥異之處。



暢銷傳記作家艾薩克森(Walter Isaacson)過去曾任《CNN》行政總裁、《時代雜誌》(TIME)執行編輯,作為一名傳記作家,包括《喬布斯傳》、《達文西傳》(Leonardo Da Vinci)、《愛因斯坦傳》(Einstein: His Life and Universe)、《班傑明·富蘭克林傳》(Benjamin Franklin: An American Life)等,都是出自他手的經典傳記;而《馬斯克傳》則是艾薩克森2023年的最新力作。

「在某種層面上,馬斯克是我們這個時代的喬布斯(Steve Jobs)」,艾薩克森在2021年接受《Yahoo Finance》採訪時這麼說,「他瘋狂到認為自己可以改變世界,而他可能真的是改變世界的人之一。」「不管你喜歡與否,我們都生活在馬斯克創造的世界裏。」《時代雜誌》這麼評論。

談及馬斯克,艾薩克森表示「他是一個擁有熱情的企業家,並展現異於常人的執着,這點令我非常欣賞。」

在新書《馬斯克傳》中,艾薩克森不斷將馬斯克及喬布斯兩人相提並論,甚至喬布斯的名字在《馬斯克傳》裏出現了20多次,而他得出的結論是,「無論是他們的個性還是管理風格,都是這兩人的最大弱點。」

《商業內幕》(Business Insider)也整理了這位權威傳記作家針對二位科技明星貼身追訪的深度觀察,連帶曝光兩人的共通點與相異之處。

極度缺乏同理心的天才

「他講話有需要這麼刻薄嗎?」當艾薩克森撰寫《喬布斯傳》時,親自探訪喬布斯身邊親近的人物,而說那句話的人正是與喬布斯合夥創立蘋果電腦的共同創辦人史蒂夫.沃茲尼亞克(Steve Wozniak)。

在《馬斯克傳》中,艾薩克森也點出了相同的問題,「極度缺乏同理心」,連馬斯克的前女友、加拿大電音歌手格萊姆斯(Grimes)都說,「Elon Musk時常會進入一種『惡魔模式』(Demon mode)」,讓員工壓力相當地大。

「這是我聽過最愚蠢的事,」馬斯克在好幾次會議上這麼說,而喬布斯也經常說這句話。艾薩克森表示,馬斯克和喬布斯在批評員工時的「誠實」容易令人不安,「這種實話實說的作風會讓人緊張,甚至讓人反感。」

不過,歸根究底,艾薩克森説,正因為兩人沒有那麼多的同理心,「因此能夠更專注於完成更大的任務。」

「Alpha男」的高度控制欲

艾薩克森直言,「馬斯克和喬布斯這兩個人,其實都很難讓人跟他們一起共事⋯⋯」

以馬斯克來說,「他天生就無法過濾自己的言詞,說話口無遮攔」;而喬布斯則是真的不在乎他的言語是否冒犯到你。

艾薩克森指出,這兩位世紀天才都扮演了「Alpha男(阿法男)」的角色,即使是公司最微小的細節,都展現出超強的控制欲,結果就是「要麼被趕下台,要嘛是架空另一人(指合夥人)的權力。」

「喬布斯與史蒂夫.沃茲尼亞克、馬斯克與Tesla聯合創始人馬丁.艾伯哈德(Martin Eberhard)的關係就是最好的例子,」艾薩克森這麼說。

據了解,馬斯克並非是Tesla(特斯拉)的真正創辦人,Tesla這間公司其實是由馬丁.艾伯哈德(Martin Eberhard)與馬克.塔彭寧(Marc Tarpenning)所創立,後由馬斯克加入當金主,漸漸地掌實權後成為行政總裁一路至今。

他們也有同樣的弱點⋯

「馬斯克與喬布斯總是設定過高的標準,」艾薩克森説,這兩人對員工散發出的急迫感,以及不合理的高度期望,再加上「咄咄逼人又不切實際」的工作時間表,成為了兩人的最大弱點,這種領導作風容易造成團隊士氣低落、令人沮喪。

根據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導,喬布斯曾要求專責為開發第一代iPhone的工程師,在兩周內產出該裝置的軟體,並威脅「若不在時間內完成,就要將任務重新分配給另一個團隊。」

又以馬斯克來說,他在SpaceX的前得力助手之一湯姆.穆勒(Tom Mueller)告訴艾薩克森,「馬斯克會制定一個『物理上不可能達成』的時間表,並逼迫員工完成,」他直言,「這是Elon最大的弱點。」

不過,艾薩克森也坦言,這兩人對deadline的做法儘管如此嚴苛,卻也造就出他們公司擁有超越對手的能力。

對「極簡」富有熱情

「馬斯克和賈伯斯都有着設計的本能。」

提到馬斯克對特斯拉的生產計劃,艾薩克森表示,他遵循了喬布斯及蘋果時任首席設計長強尼.艾夫(Jony Ive)對於美學的堅持,以及貫徹在創造產品的信念:「設計不僅是美學,真正的工業設計必須將其外觀與功能真正串接起來」。

在喬布斯的帶領下,蘋果一次次推出設計精簡、讓人驚嘆的產品,而蘋果也在不斷調整下,由設計至上轉向實用主義,以滿足使用者的需求。

在《馬斯克傳》中,艾薩克森也披露了Tesla電動車門把,採用嵌入式設計(隱藏式把手),和蘋果1998年的iMac G3手柄之間的相似之處。

「喬布斯是個設計天才,馬斯克更像是工程師」

「雖說這兩人對其產品都有強烈的相似度及原則,」艾薩克森表示,「但馬斯克更像是一個願意親自動手做的工程師。」

「喬布斯是個不折不扣的天才,他在設計產品上的美感及能力是無庸置疑的,無論是Mac還是iPhone,在被他設計出來後,就會交付給中國的某個工廠進行製造,但他從未參觀過工廠。」

相反地,「馬斯克在生產線上花費的時間和精力,大約是他窩在設計室內的10倍」,艾薩克森説,「馬斯克認為,優化生產製造的機制,遠比設計原始產品來得更重要。唯有每個小時不斷地進步,才有辦法實現創新的願景。」

