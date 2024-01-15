不想將去年的失敗複製到2024？奮鬥關鍵：別被「壞目標」耽誤人生

來試試看這道題目，你搭乘的水上飛機，剛剛意外墜機了，你要從飛機上搶救哪些物品，才能在野外求生呢？你的選擇如下：

1. 火柴、斧頭之類的紮營物品；

2. 指南針、地圖集等導航物品。



選好了嗎？請問，在你做出選擇之前，你決定好要在原地等待救援，或是離開原地求援了嗎？這是芝加哥大學布斯商學院行為學教授艾雅蕾．費雪巴赫（Ayelet Fishbach）每年在商學院舉行的活動，舉例來說，如果你想紮營，指南針就不是你的首選；如果你想離開，就不會先挑鍋子。結果呢？學生常常亂挑一通，沒決定要走還是要留，做出自相矛盾的決定，換來用途不一的雜物。

費雪巴赫用這個活動凸顯出目標的重要性，但人們常常像上述的例子，往往還沒想好，就盲目行動，讓自己在通往目標的道路上，雜訊、阻礙不斷。 她在其著作《達標》指出，目標會幫你指出特定的方向，也拉着你往這個方向前進。一旦決定目標，就會動員你的資源，付出時間、精力去實現。

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好目標：抽象中帶點具體，明確之中容許彈性

所以，我們該如何設定目標、減少達標阻礙？費雪巴赫進一步解釋，好目標應該要有激勵作用，讓我們嚮往實現的狀態，而非顧慮要付出的代價，或因為太難達成而輕易放棄。

因此，好目標應該抽象中帶點具體，明確中容許彈性。想像你在找工作，你可以把目標定為「探索職涯機會」或「看 10 則徵才廣告並應徵」，前者說明了你為甚麼要瀏覽廣告，後者則是你採取的方式。用比較抽象的眼光看待目標，你會比較知道目標的意義為何。

有了意義這個大目標之後，才落實到比較具體的中目標或小目標。《心智鍛鍊》舉例，2021 年獲選美國大聯盟美聯 MVP 的棒球選手大谷翔平，使用的是曼陀羅思考法，大谷在進入日本職棒前訂下的目標是「8 大球團第一指名」，把這個目標放在九宮格的中心，其餘 8 格延伸出 8 項次目標，這 8 項又各自成為 8 個九宮格的中心，周圍有 8 個行動方案。

《高彈性成長法則》建議我們給自己的目標多點彈性，應該要關於學習，而不是成就。你可能經常給自己設下成就導向的目標，例如拿下大客戶，學會新語言等，但彈性目標是讓你在工作、家庭裏取得一些經驗，讓自己成長，所以你的彈性目標可以多使用「改善」、「成長」、「更好」、「更善於」等字眼。

壞目標：想被認可而做，把他人渴望放在自己需求之前

然而，並非所有目標都能產生動力。《達標》提醒，目標應該不是達成另一個目標的手段，比方說，運動如果是健康的途徑，那麼目標放在運動，就會讓你感覺很累、不想做，你應該去想像獲得健康後的狀態，例如健康之後可以多陪小孩玩。

《原子時間》指出，設目標時要思考，這個目標是自己想要的，還是因為他人的看法而做。像是，我達成這個目標，我媽媽會開心，雖然家人的快樂也可能讓你快樂，但別人畢竟不是你，把他人的快樂放在自己的快樂之前，執行起來難持續。另外，曾經被人看不起，或者是幼時的心靈創傷，導致自己必須靠不斷追求成就來證明自己，這些動機儘管能驅策你，滿足後也會感到空虛。

《別做熱愛的事，要做真實的自己》作者、職涯顧問艾希莉．史塔爾（Ashley Stahl）建議，審視自己職涯的動力，是來自恐懼或靈感，靈感是做到了會讓你實現自我，恐懼則會傾向，如果我做不到我就無足輕重。雖然恐懼也能帶你去想去的地方，只是可能整段旅程都在焦慮不安中度過；盡可能選擇靈感這條路，才有辦法讓你不斷前進。

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