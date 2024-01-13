職場千金瑪德蓮穿搭　太妍、張員瑛甜美示範　5款小香風外套推薦

近年來時尚圈掀起一波「輕奢風」熱潮， 而當中又以「小香風、名媛風」這類穿起來甜美、華麗的「千金瑪德蓮」風格最受女星歡迎。



小編整理了近期風靡演藝圈的5個「千金瑪德蓮」風格品牌，另外也推薦想要嘗試這類風格的姊妹可以先從最好搭配的外套類著手，一起來看看！

秋冬新趨勢千金瑪德蓮風（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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瑪德蓮（ Madeleine）是法國知名的糕點，有著獨特貝殼壓紋的高顏值外貌、吃起來外酥內軟的可口滋味讓它在甜點界大受歡迎。而「千金瑪德蓮」風正是指穿著華麗優雅而富有內涵的女性，從裡到外都散發出氣質名媛感，舉手投足間彷彿散發著香氣。當中又以香奈兒的服裝最具代表性，「毛呢、粗花、閃爍細紗線、和粉色、紅色類等奶油色系」的單品都是瑪德蓮穿搭的精髓！

千金瑪德蓮品牌推薦

1. SANDRO

來自巴黎的SANDRO主打優雅百搭的男女裝，以簡潔線條及脫俗美學見稱。品牌的女裝設計也能看到不少中性的元素，女性在穿上SANDRO的單品時能保有知性和溫柔的感覺。朴寶英這套米白色水鑽套裝整體風格偏向正裝，但因恰到好處的水鑽點綴和削肩設計讓她看起來更有親切感！Jessica則是穿上率性的黑色毛呢外套，硬挺的布料穿上身看起來精神俐落，下身可以搭配休閒的牛仔褲平衡風格，是一套上班、逛街都滿分的穿搭！

編輯推薦單品：SANDRO 紅灰色粗花呢外套

SANDRO秋冬新出的這款紅灰色粗花呢外套（Tweed Jacket）給人滿滿的新年節慶感！無領的俐落設計可以露出白色襯衫的領子，更加休閒可愛，下身可以搭配刷色的復古牛仔褲展現時髦品味，是一件不會過時的百搭混色款！

2. SELF-PORTRAIT

時常follow韓星的姊妹們應該對SELF-PORTRAIT這個品牌不陌生，許多韓星們穿起來氛圍感爆棚的套裝都是出自於它！由英國設計師Han Chong在2013年創立，主打能用較好負擔的價格入手極具女性獨特風格的服裝，只要穿上它們家的商品都回頭率激增！（笑）甜美千金風的張員瑛也是SELF-PORTRAIT的忠實粉絲，這套粉色針織套裝實在太公主～抓皺的袖口和花朵水鑽的鈕扣搭配細褶百褶裙，每一個細節都充滿少女的心思。

編輯推薦單品：SELF-PORTRAIT BLACK CHECK BOUCLE JACKET AND MINI JACKET DRESS

SELF-PORTRAIT家的單品很適合選擇成套，黑白格紋的編織最不挑人穿，微微收腰的版型能夠凸顯腰身線條，搭配百褶裙也不會看起來太過稚嫩，秋冬可以搭配保暖褲襪和長靴，作為約會穿搭或是和長輩聚餐也很大方得體！

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3. alice+olivia

來自紐約的alice+olivia結合異想天開的前衛設計與性感並存的時裝，體現了創始人Stacey Bendet的個性和觀點。品牌以毛呢外套、印花襯衫和華麗禮服洋裝最受到歡迎。金所炫在韓劇《無用的謊言》中穿的這套粉色毛呢套裝很適合20歲左右的女生駕馭，襯衫式的外套增添整體的休閒感，單穿外套也能和牛仔褲、西裝褲搭配出職場通勤穿搭。

編輯推薦單品：alice+olivia LANDON短版粗花呢外套

今年秋冬想要一件必勝的毛呢外套就是它了！紅色象徵著大膽又時尚的品味，黑白滾邊的抽鬚更顯個性，外套下襬做圓弧設計和褲裝、裙裝搭配都適合，推薦給有些社會歷練的姊妹們，穿上它展現從容不迫的氣場！

4. maje

來自法國的maje在「輕奢名媛風」中佔有一席之地，品牌風格充滿法式的慵懶甜美和個性，保有女孩喜歡的休閒混搭感。maje謬思女神Lila Moss這套帶有深淺過度色的穿搭用抽鬚的毛呢上衣和水鑽牛仔褲碰撞出視覺層次感，也是秋冬穿搭迷人之處！

編輯推薦單品：maje 粗花呢外套

想要尋覓一件「單穿就很有造型感」的單品首推maje本季的毛呢外套！這款短版直筒花呢外套飾有金屬絲線打造明亮輪廓。採用褪色天藍色牛仔風格搭配性極高，用四分之三長袖、圓領和帶有三葉草徽標紐帶的紐帶封口，露出流蘇邊緣和胸前的貼袋讓這款外套從360度每個角度看都很令人驚艷！

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5. ba&sh

法國時裝品牌ba&sh由兩位從小一起長大的女性設計師Barbara Boccara和Sharon Krief於2003年創立，設計風格清新自然、剪裁簡約時髦又散發迷人的女性優雅氣息，成為眾多名人平日休閒或出席朋友聚會時的穿搭首選！林智妍這件蕾絲鏤空洋裝氣質簡約，全白的色系營造滿滿高級氛圍。盧昱曉則是以簡約的西裝套裝在展現少女的清純感中小露蠻腰，當作職場或是日常的穿搭簡單又好看！

編輯推薦單品：ba&sh bill LONG-SLEEVED CARDIGAN

秋冬就是要被柔軟的針織包裹著，ba&sh這件針織外套質地柔軟，猶如棉花糖的觸感讓人愛不釋手，配色以溫暖的淡紫色、咖啡色和鵝黃色交織，是一件穿上會讓人感到心情愉悅的單品！

千金瑪德蓮風在秋冬可以多運用層次穿搭禦寒，保暖又時尚的穿搭風格怎能不愛上！

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