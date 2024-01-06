OMEGA、TUDOR、IWC、SEIKO　2023最被低估的4款新手錶｜職場穿搭

不鏽鋼運動錶是近幾年最熱門的品項，勞力士和百達翡麗的不鏽鋼款不管到哪裡找都是缺貨，就連歐米茄或江詩丹頓的主打款鋼錶也不好買。



其實今年新錶中還是有不少性價比高，而且風格多元，設計又契合時下潮流，以搭配性來看比那些傳統熱門款更值得入手的好東西。

2023最被低估的4款新手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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OMEGA- Seamaster Aqua Terra 「Shades」

38 豪米不鏽鋼錶殼，自動上鍊機芯，大師天文台認證，參考價 HKD 52,200。

上年是歐米茄 Seamaster 系列 75 周年，但大家都將焦點放在專為周年設計的「Summer Blue」，反而忽略了配色更活潑的 Aqua Terra 「Shades」。其實 Aqua Terra 「Shades」 在 2022 年就發表，但據說總廠對成品不夠滿意，於是暫停出貨，改動了幾個細節後才終於在今年上市。錶殼拋光十分細緻，鍊帶透過拋光和緞面打磨營造出層次。38毫米錶殼也恰到好處，正好趕上這一兩年錶徑慢慢縮小的趨勢，中性尺寸男女都適合。更棒的當然還是有多種色彩選擇的面盤，運動錶定位的 Seamaster 少有如此鮮明的配色，加上放射狀太陽紋打磨，戴上手想不注意到它都很難。

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TUDOR Black Bay 36/39/41

39 豪米不鏽鋼錶殼，自動上鍊機芯，參考價 HKD 31,200。

上年 Watches & Wonders 錶展登場時，國內外媒體和錶友大都只注意到帝舵的 Black Bay 54，殊不知相對低調內斂的 Black Bay 36/39/41 才是更稱職的「everyday watch」。有著運動錶的定位和規格，但加入了五珠鍊帶後為錶款注入一種正裝錶的型格，調性亦文亦武能完美融入各種場合。更重要的是五珠鍊帶本是勞力士才有的配件，再加上獨門「T-fit」快調錶扣，根本可以視為勞力士蠔式運動錶的完美替代方案。

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IWC Ingenieur

40 豪米不鏽鋼錶殼，自動上鍊機芯，參考價 HKD 91,500。

錶展剛發表時，IWC 新款的 Ingenieur 工程師腕錶引起了很大討論度，畢竟它重現了 Gerald Genta 當年為工程師錶款的設計，忠實還原大師的手筆。在百達翡麗的 Nautilus 和愛彼的皇家橡樹行情飆漲高不可攀之際，Ingenieur 新款確實給了Gerald Genta 錶迷另一個更親民的選擇，不過從後續發展看來似乎有點雷聲大雨點小。這或許和定價有關，30 多萬買一支 IWC 的鋼錶對很多資深錶友來說還是比較難接受。撇除價格這一點，Ingenieur 設計、規格和歷史地位都無可挑剔。

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SEIKO Presage Craftsmanship 110 Anniversary

40.6 豪米不鏽鋼錶殼，自動上鍊機芯，限量 800 只，參考價 HKD 16,800。

Seiko 在上年初推出的 110 周年 Presage Laurel 話題性十足，但後來再發表的一系列 Presage 工藝紀念限量款熱度似乎就差了一大截。這或許是因為品牌近年來推了太多類似的工藝限量版腕錶，不過回歸到錶款本身，採用與老鋪主將戸谷航合作的七寶琺瑯面盤，或是與名店巨匠橋口博之合作的有田焼面盤都還是非常值得擁有，畢竟這種傳統手工技術在其他瑞士品牌都是動輒幾十萬至數百萬身價，Seiko Presage不到十萬元就能享受國寶級工藝，而且現在不用排隊搶購正是入手的最佳時機。

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