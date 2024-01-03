社畜超有感！調查揭百歲人瑞都後悔「3件事」　打工仔勿重蹈覆轍

全球逐漸邁向高齡化社會，隨着年齡的增長，不少人對於人生或多或少都會有遺憾。全球長壽認證組織「LongeviQuest」在查訪全球百歲人瑞後，發現有「3件事情」是許多年長者的共同遺憾，他們也呼籲年輕人不要重蹈覆轍。



根據《Business Insider》報導，「LongeviQuest」是負責驗證全球超過110歲年長者年齡的組織。「LongeviQuest」的執行長本梅爾斯（Ben Meyers）和拉丁美洲研究部門負責人法布里奇奧維拉托羅（Fabrizio Villatoro）向世界上最長壽的人請教箇中秘訣，並訪問他們希望自己年輕時能做的不同的事情，總結出3項最常見的遺憾。

人生有限，人家已提醒過你，你就別讓自己也有着這些遺憾吧！（按圖了解）

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「沒有多花時間和家人相處」

首先是「沒有多花時間和家人相處」，本梅爾斯表示這是多數人的遺憾，因為多數人經歷了20世紀的重大事件，像是戰爭、經濟大蕭條和解放殖民運動。使得他們的生活變得相當艱辛，也沒有能力能夠生育更多的子女，讓這成為他們心中難以彌補的缺憾。

「工作過於努力」

其次是「工作過於努力」，有史以來最長壽的人莫拉（Juan Vicente Pérez Mora），享年114歲。他曾提到希望自己更少工作，因為他13歲開始就在家族農場做辛苦的體力活，每天從清晨一直做到黃昏，整個工作生涯都是如此。維拉托羅表示，莫拉的家人對他無法嘗試不同的職業而感到遺憾，因為其他職業可以讓他享受更多與家人相處的時光。報道也指出，後悔將工作排在人生首位，不僅僅是人瑞的遺憾，也有許多接受臨終關懷和安寧治療的患者，都後悔將畢生精力集中在工作上。

「沒有去更多地方旅遊」

最後的遺憾則是「沒有去更多地方旅遊」，一名住在瑞羅培茲（Evangelista Luisa López）的阿根廷人，自出生起就一直居住在聖塔菲省（Santa Fe），一直到82歲才跟家人搬到7小時車程外的馬德普拉塔（Mar de Plata）。而讓他最為後悔的事情就是沒有到更多地方去看看。

美國康乃爾大學（Cornell University）人類發展學教授、威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medical College）老年醫學教授卡爾皮萊默（Karl Pillemer）曾在2016年為《赫芬頓郵報》撰寫過一篇文章，其中提及一位78歲的老人接受皮萊默採訪時表示：「如果你必須做出選擇，是要裝修廚房還是去旅行？—那麼我會說，去旅行吧。」

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