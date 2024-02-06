亞健康｜8種人雖沒病卻易達生病臨界點！工作太單調原來也非好事

你的健康狀態是「亞健康」嗎？「亞健康」是指比健康狀態差一點、不算是很健康的人，其實，大多的現代人都是屬於這個狀態，明明去醫院檢查沒甚麼問題，不過經常感覺全身疲憊不堪，處於「灰色狀態」，介於健康與疾病的臨界點。



「亞健康」為生病的臨界點

長期處於低健康水平的狀態世界衛生組織將機體「無器質性病變但有些功能改變」的狀態稱為「第三狀態」，台灣則稱為「亞健康狀態」。身體表現通常包含功能性改變、體征改變、生命質量差，也就是長期處於低健康水平。

學者將「亞健康」定義為「人在身體、心理和社會環境等方面表現初步適應，介於健康與疾病之間的臨界狀態」，這個名詞在20世紀80年代中期時出現，由蘇聯學者N‧布赫曼教授通過研究發現，人體除了「健康狀態」和「疾病狀態」外，還存在著一種非健康非疾病的中間狀態，稱為「亞健康狀態」或「第三狀態」，也稱「灰色狀態」。

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亞健康狀態多有以下幾個特徵：

1. 泛指身心上不適應的感覺，身體反應出來的各種症狀。

2. 某些疾病的臨床早期表現，目前未形成明顯的病理改變。

3. 有些症候群沒有明顯的臨床病理意義，例如神經官能症、疲勞。

4. 人體生命周期中，因衰老引起組織結構老化與生理功能減退所出現的虛弱症狀。



最容易亞健康的人：

1. 精神負擔過重的人

2. 腦力勞動繁重者

3. 體力勞動負擔比較重的人

4. 人際關係緊張、造成心理負擔的人

5. 長期從事簡單、機械化工作的人（缺少外界的溝通和刺激）

6. 壓力大的人

7. 生活無規律的人

8. 飲食不平衡、吸煙酗酒的人



若長期處於這樣的狀況沒有積極處理，就有可能發展出多種疾病。世界衛生組織的一項全球性調查報告指出，真正健康的人佔15%，患有疾病的人佔5%，高達80%的人是處於亞健康的狀態。

目前，亞健康還沒有明確的醫學診斷指標，因此很容易人們被忽視。如果經常出現失眠、乏力、無食慾、易疲勞、心悸，抵抗力差、易激怒、經常性感冒或口腔潰瘍、便秘等症狀，就有可能是身體在向你發出警報，建議大家要善待自己的身體，更加重視趕到不適的一切警訊，盡速調整生活步調、就醫檢查。

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