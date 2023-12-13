壓力曾經有多大？女生辭職後　花3個半鐘手動退出600個工作群組

社交通訊軟體已成為人們生活日常，甚至與工作緊密「綑綁」，大陸四川南充一名OL上網發佈離職後花3.5小時，狂退600多個工作群組影片，引發網民熱議。



工作就是跟600個商戶溝通，確是累人！（按圖了解）

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綜合陸媒報道，該名OL唐女士從事商場地產設計工作2年，每個商場有數百個店舖，需逐一審核店舖設計圖紙，因此累積了600多個微信工作群組，每天要隨時回覆資訊，她稱「就連休假出去露營也得把筆記型電腦帶在身上，感覺神經一直緊繃着」。

日前她提完離職後，當天下午3點左右，開始動手退群，沒想到一直退到了晚間6點半，才退完所有群，足足花了3個半小時，唐女士表示「最明顯的一個感受，就是退完群後輕鬆了很多」。

該起事件引發眾多網民共鳴，一度登上陸網熱搜榜，不少人紛紛留言大嘆：

．「我的好友都沒有那麼多」

．「我退60個都吐了，她600個…」

．「看着都好窒息」

．「這哪裏是離職啊分明是贖身」

．「每天打開都是一種精神折磨」

．「以前是無官一身輕，現在是無群一身輕」



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