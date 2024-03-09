靚仔靚女有着數？老細稱員工顏值夠高可免被炒　網民稱「不意外」

不同職業類別，對於求職者的條件要求也不太相同。一名女網民透露，自己問上司若一個人「顏值很高，但完全不做事」會不會被開除？其他網民得知回答後直呼不意外，但也有人認為要觀察上司語氣，判斷是講真話還是開玩笑。



一名女網民早前以「工作看顏值？」為題，在Dcard工作版上發文表示，自己從事辦公室工作，有一天詢問高階上司，如果一個人顏值很高，但完全不會做事，公司是否會真的將人開除，對方秒答不會，事主又追問公司錄取員工的標準，上司則說看專業和顏值。

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話題引發網友討論，有人回應：

・「至少表示妳也有顏值」

・「妳看他回答是幹話還是真話，如果是幹話就隨便聽聽，如果是真話就可以停止話題」

・「我夢到某公司顏值不高、不會做事、一天到晚請假又把工作推給別人的同事也沒被開除」。



但也有些人認為顏值的確很重要：

・「客戶對顏值高的男女通常會客氣點，尤其是男客戶」

・「妳看高鐵的員工」

・「看工作性質，有些工作的確要求顏值，但並不代表不需要工作能力，薪水給到位，兩者兼備的人並不會找不到」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】