解僱｜入職9日突被炒！事主超無奈　網民嘆公司為「這事」編藉口

每個人結束一份工作的原因都不同，有人是因為找到更好的職缺，也有人是因為面臨資遣。一名女網民在網絡上發文，表示自己才到職9天就被解僱，而且理由是公司認為她的工作效率很差，或是對同事很有好奇心等原因。



帖文曝光後也掀起討論，有過來人直呼「我覺得都是藉口吧，純粹想節省人事成本」。

新入職的打工仔無預兆地被解僱，那些原因怎看都不是原因吧！（按圖了解）

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一名女網民在Dcard上以「#閒聊 工作9天被解僱了」為題發文，她透露早前日早上HR突然來找她，聲稱已經通報勞工局，決定要解僱她，薪水算到這吉周日。事主表示公司認為她的工作效率很差，「他們並沒有說要我何時完成，說要自我要求，還說我剛到職很常滑手機（都還沒交辦工作時），態度不佳又對同事很有好奇心等…」。公司覺得事主比較適合藝術創作相關工作，不擅長需要被人管的職務，「唉，人生第一次被解僱，我大約做過5份工作」。

帖文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示:

．「我覺得都是藉口吧，純粹想節省人事成本，拿新人開刀，別往心裏去，再慢慢找下一份吧」

．「別想太多，只是不夠奴而已」

．「不是妳的問題吧，9天是要要求到甚麼程度」

．「對同事很有好奇心是甚麼鬼？這也能成為理由」

．「記得要想辦法弄到解僱費，要寫『非自願離職書』」



也有網民提到：

．「妳來公司一天工作8小時，本來就是8小時公司的，除了公務外本來就不能滑手機，工作沒有說何時完成，手頭上沒有其它工作的話就是儘快完成」

．「滑手機對於一些公司是真的不行的，而且HR為何特別說對同事太有好奇心，是不是妳有冒犯到隱私，連HR都知道」

．「聽敘述應該妳的工作態度比較散漫吧，我覺得剛到職應該表現出積極度，就算妳沒太多興趣也最好裝一下」



還有網民友分享自身類似經驗：

．「我也遇到過解僱，說我速度太慢，本來就不可能剛來就甚麼都會」

．「沒甚麼啦，沒緣分，我也被無故解僱過，入職第二個禮拜，突然說不適合就解僱了」

．「沒事的，別沮喪，我第一份工作也跟妳有差不多的經歷」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】