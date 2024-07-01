求職｜想轉行但沒相關經驗？CV全石沉大海或因她只揀「這種工作」

一名年近30歲的女網友表示，自己過去從事餐飲及服務業，但内心一直想當坐辦公室的上班族，近日投了近10封履歷，卻都被已讀不回，讓她苦惱嘆「是不是公司都不想要請一位即將30歲的人？」



別以為「年紀」是轉徰的最大關卡！（按圖了解）

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一名女網友在Dcard上發文分享，自己以往工作都是餐飲和服務業，專業領域是做西點，但一直想試試會計助理、行政等辦公室的職務，「不過，投了近10個職缺，卻只有已讀」。

她透露，自己沒有相關職務經驗，因此有特別挑選「無相關經驗沒關係」的職缺，但還是慘遭碰壁，連面試機會都沒有，讓她不禁好奇「是因為我沒有相關經歷嗎？還是真的年過30或即將30，要轉換跑道的機率很難了呢？」

貼文曝光後，不少過來人紛紛回應：

・「才投10間超少，每次我要開始找工作都海投100-200間，面試的機率比較大」

・「應該投多一點才準，被已讀不回很正常，可以先從沒那麼需要專業的工作開始累積」

・「投的時間點也很重要，不要在放假日投履歷！ 還有人力銀行都會自我推薦函，善用那個」



另外，也有内行人分析關鍵：

・「1. 沒有相關經驗 2. 你找的職缺是最多人投的 3. 他寫無經驗不代表一定要找你來面試」

・「雖然無相關經驗可，但如果競爭者裡面有豐富的相關經驗，你是用人單位你會選誰來面試」

・「年齡有關係吧，有些公司還蠻喜歡找白紙的，因為好洗腦」

・「因為你應聘的職缺大學畢業就能勝任，通常公司都喜歡選白紙」



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