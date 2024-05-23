搵工｜手握18年工作經驗　搵份低薪工作也難？網民嘆原因不在年紀

一名台灣網民工作了18年，因為公司解散而開始找工作，甚至薪水只得台幣2萬7千元到3萬元的也投，不過卻遲遲沒有下文，這紛紛引起網民們的討論。



該名網民指出，自己今年44歲，有12年會計經驗、約6年的助理及客服經驗，因為公司解散開始求職，他多方嘗試，甚至薪水2萬7千元到3萬元的也投，但都是履歷被已讀後就沒有下文，這讓他相當無奈，直言「新聞說大缺工，實際是資方只要年輕人。」

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看到這篇貼文後，不少網民們在下面討論，有網民認為事主的資歷投2萬7千元到3萬元的薪水太低：

・「這資歷開太低人家會怕吧」

・「妳的年齡跟資歷不符合這樣的職位跟薪資，太多層面問題，資方也會考慮後續麻煩問題」

・「我是老闆的話，你的條件12年會計＋6年客服跟助理，我看到反而會怕怕的，不知道你有甚麼困難才會讓你想應徵3萬的工作」



除此之外，也有不少人提到關於年紀的問題，針對公司是否只喜歡用年輕人，大家看法也不一：

・「年紀是主因，雖說不能寫出來，事實上年過35要找工作還真不好找」

・「我們老闆就喜歡用老的，他都唸年輕的都留不住，看能不能請年紀大一點有經濟壓力的，看能不能做久一點」

・「沒，職場上懂事有經驗的老鳥更強。」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：有18年工作經驗！投27K職缺卻遭已讀 網見「1細節」吐真相：不是因為年紀】