轉工｜「月薪低但年薪高」該走或留？事主猶豫　網民逆風提供建議

年後轉職潮已經提前啟動，有一位台灣網民在論壇發文求問，目前在日商擔任行政總務月薪36K，年終大概都有3至4個月，工作簡單好上手，但最近朋友介紹一間新公司的電子料採購職缺，是很好的學習機，月薪比現在高，年終保2，整體來說年薪是降低的，而且公司評價滿多人給負評。網民求問到底該去新工作學習新東西，未來跳槽比較有機會，還是留在原職，穩穩做到退休呢？



該篇發文也引發熱心網民給出不同建議，有人認為：

・「評價不好錢又少的公司沒有讓人跳過去的意義」

・「薪資本來就會隨着年資而增加，工作內容沒有發展性但是工作本身和公司有就行，新工作你可能做不了半年，年薪更低沒有意義」

・「要看每個人追求的是甚麼，像我只是想工作單純不加班，薪資不要低的誇張，下班有自己的時間放鬆做喜歡的事，公司能穩定讓我做到退休這樣」

・「要轉職要嘗試，積極的態度很好，不要為了轉而轉」

・「評價不好的公司通常就是真的爛啊！」



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不過也有網民逆風提出不同看法：

・「傾向看未來發展性，不要太在乎現況年薪稍低這件事，轉職本來就勢必從基礎開始」



台灣1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據調查顯示，農曆年前有4成8上班族已經在轉職的路上，主要原因來自於想追求更好的薪資47.3%、工作壓力大33.3%、職業倦怠30.7%、追求成就感23.6%以及年終不符合期待21%。追求高薪向來是上班族轉職的最大動力，隨着基本工資調漲，更加深小資族的不安全感，擔心長期薪資停滯被通膨吃掉，因而欲透過跳槽來墊高薪資。

不過他要提醒的是，轉職後必須面臨新環境的不確定性以及重新適應職場人際關係，也都是讓人躊躇不前的原因，建議有心轉職的上班族，除了考量新工作的薪資條件，也要衡量工作內容熟悉度、企業職場文化、部門工作氣氛以及通勤時間成本等，才能避免因為不符合期待，而在短時間再度轉職的尷尬情況。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】