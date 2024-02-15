同事狂問年終花紅有多少！女生已「報細數」　仍被同事眼紅、杯葛

職場上難免出現勾心鬥角的情況，其中「薪資」更是同事間避談的話題之一。日前，有女網民在Dcard上透露，自己目前在傳統產業工作將近3年，公司每個人的獎金或年終都是由老闆親自發，最近有前輩得知她的年終獎金較高後，竟和其他人決定排擠事主，讓她感到非常委屈。



事主以「因為年終領得比較多被排擠」為題發文稱，她目前在傳產公司上班，雖然公司內部員工很多，「但我平常接觸的只有自己部門的人，會計跟老闆剛好就在我們部門」，所以老闆認識部門裏的每位員工。她透露，目前已入職3年，但在公司仍算是菜鳥，因為有不少前輩做5～6年，甚至有些人工作快10年。

事主表示，最近公司發年終，自己並不清楚是依個人表現還是業績作為標準，而每個人的獎金都是由老闆親自發，儘管她今年有其他打算，「但我怕影響到年終，所以想說年後提（離職）」。不過，有部分同事在年前就提離職，因此她推測對方可能是想在2月底就離開。

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後來，同事們跑來打探事主年終獎金，她坦言「我很不想講，但我還是有低報跟他們說」。沒想到低報後的金額仍比不少員工高，事主指出，同事們一得知消息，就開始躲在茶水間說壞話，質疑身為菜鳥的她憑甚麼領到較多的獎金，甚至揚言離職後不要和事主交接工作，打算讓她自己處理一切，最後再將其封鎖。

同事們惡意的針對讓事主感到非常委屈，她說明，自己平時跟其他人都是和平相處，先前還覺得能和對方交朋友，不曾想過同事竟對她有這麼多的不滿，無奈嘆「覺得他們好像雙面人，而且年終也不是我決定的啊…」。

貼文一出，立刻引起網民議論：

・「反正都要走了就不要在意這麼多，這樣更有離職的藉口」

・「標準的愛問又愛見笑轉生氣的同事」

・「都低報了還不夠低…妳同事是領得有多差」

・「我們公司大家都很遵守規定誒，都不會互相打聽」



不少過來人也強調同事間千萬不能談薪資：

・「關於薪水跟年終、業績獎金，真的打死都不能說，再好的同事都可能因此撕破臉，學到教訓後以後只要打死不說就好了」

・「所以說在職場上，薪資、年終不要隨便透露，有些人就是小心眼，可見妳歷練不足」

・「薪水類真的很敏感，我只是升職等加薪，之前跟我很好的同事也是馬上翻臉喔」



還有不少內行人提供事主應對方法：

・「沒事，教妳一招，就是各種打迷糊仗反問對方多少，同時也不斷一直捧對方，這招很有用，我之前也跟妳一樣吃了幾次悶虧」

・「妳以後只要說月數就好，別說金額，如果有人覺得很高，妳就說用底薪算的」

・「之前同事問我的話，我會先問他的，然後說跟他差不多，雖然我比他高蠻多」

・「一律回跟你差不多」



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