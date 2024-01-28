老婆懷孕「上司比自己還開心」？別心邪！心水清網民一語道破事實

一名網民在PTT發文，在職場上透露老婆懷孕的喜訊後，上司的激烈反應引發他的困惑，貼文曝光後，引起了廣泛討論，不少網民以戲謔的語氣對這一現象作出各種猜測。



事主分享，當他在上班時向同事們宣佈老婆懷孕時，他的同事們紛紛獻上祝福，沒想到他的上司知道後，反應很誇張，「簡直比我還要開心」，這讓他感到意外和不解，覺得心裏毛毛的，納悶的說「不知道在開心甚麼？」

貼文曝光後，迅速在網絡上掀起熱議，網民們紛紛以半開玩笑的方式發表評論，有的問：

・「上司認識你老婆嗎？」



有的則是調侃：

・「拔上司頭髮驗一下」



還有：

・「帽子戴好，歪了」

・「小孩的爸爸都特別開心」



另一方面，也有網民提出了不同的觀點，認為上司之所以會有如此的反應，可能是覺得對員工因家庭有了小孩的員工會更加穩定，不易跳槽，更難離職的預期：

・「哈哈這隻逃不掉了」

・「有小孩的往後都是加班自願軍」

・「跑不了了，乖乖做到退休」



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