沒那麼想遙距工作？調查稱年輕員工最常請病假！2大原因不想上班

最新研究顯示，英國 30 歲以下的年輕員工，每周因為心理健康狀況，缺席一天的工作。



根據英國人壽保險公司 Vitality 調查，2023 年上班族每年約有 50 個工作天，因心理健康狀況，無法正常工作，這為英國經濟帶來高達 1380 億英鎊（約港幣1萬3千6百億元）的損失。

結果顯示，30 歲以下的年輕工作者，因為精神恍惚所損失的工作天數，每年達到 60 天，以一年有 52 周換算相當於一周至少會有一天無心工作；而 50 歲以上員工每年約有 36.3 個工作天提不起勁，下降幅度達 39.5%。

研究還發現，年輕員工罹患憂鬱症的機率，是年長同事的 2 倍，倦怠和疲勞程度也更高。Vitality 指出，根本原因很明顯：年輕且薪水較少的工作者，缺乏雇主足夠的支持。

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蓋洛普（Gallup）認為年輕員工心情低落，主要來自以下 2 個原因：

1. 遠距工作／混合辦公

蓋洛普首席研究員吉姆．哈特（Jim Harter）指出，其實年輕世代沒有想像中喜歡遠距辦公，在 20 多歲的人中，只有 24% 希望全職在家工作；而 50 多歲以上的人中，比例卻高達 41%，這是因為剛從學校畢業的人，更倚賴工作維持社交生活，希望有更多來自資深員工或上司的指導。如果年輕工作者覺得在工作中沒有收穫，工作對他們來說，也會變得越來越沒有樂趣。

《Business Insider》資深記者伊藤亞紀就曾在專欄分享，她還是初出茅廬的記者時，學習到的工作技巧都不是來自正式指導，而是在無意中，聽到資深記者如何討論新聞價值，透過非正式的經驗累積，慢慢學習成長。

但是，在遠距或混合辦公的時代，允許「偷聽」別人對話的機會，大幅消失了，取而代之的是一對一的私人訊息。心理學期刊《Psychology Today》還提到，一旦你開始習慣數位聊天工具，它就會成為溝通時的首要選擇，即使同事只坐在離你 3 米不到的距離，這使得年輕員工更難在潛移默化當中學習。

2. 無法適應工作文化

由於過去長時間待在辦公室，員工有餘力觀察辦公場所的氛圍，但要在遠距或混合辦公的環境中，就比較難做到這件事情，特別是對於剛出社會、對工作場域了解甚少的年輕工作者，社交焦慮程度也比較高。

在這種情況下，他們寧可選擇假裝請病假，也不願意去上班。根據英國數據公司 YouGov 調查，Z世代（在本項調查中，Z世代定義為 1997～2012 年出生的人）請病假去聽音樂會的可能性，是千禧世代（指1981～1996 年出生的人）的 2 倍。蓋洛普民調公司也曾在 2022 年調查發現，近一半 18～29 歲的年輕工作者（47%）表示，工作對他們的心理健康產生了負面影響。

替員工付停車費、定期舉辦聚會，創造更多非正式交流機會

那要如何解決這些因遠距工作產生的問題？要強迫員工回來上班嗎？英國管顧公司高德納（Gartner）認為，這恐怕不是個好做法，「因為會降低表現和留下來的意願，並增加疲勞。」65% 的人表示，他們是否願意繼續留在工作崗位，取決於他們是否有足夠彈性，選擇如何工作。

所以，要讓進入辦公室變得更有價值，創造更多協作和社交機會。像是創造更多歡樂時光、替員工支付停車費、允許員工晚點到達、早點離開，以避免尖峰時段的通勤。激勵不同年齡層的人在辦公室工作，幫助年輕員工獲得社交互動和指導。

另一個簡單的方法是，把規範明確寫下來。例如，甚麼時候可以拒絕會議邀約、需要在周六晚上回覆電子郵件嗎？盡量降低模稜兩可的空間。同時，更注重不同員工的聲音，人力資源部門應定期進行員工調查，或者創造機會，給年輕員工表達意見、提出問題。

當傳統上最熱情、最有活力的年輕員工的參與度大幅下降，表示僱主需要新的方式來吸引、激勵與指導新一代員工。「如果上司不努力讓組織適應新環境，那麼懶惰的不是Z世代的員工，而是上司們。」伊藤亞紀說。

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