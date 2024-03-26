粵夜粵精彩！廣東夜經濟蓬勃發展　熱鬧煙火氣展現嶺南獨特魅力

「蠻聲喧夜市，海色浸潮台。」早在唐代，詩人張籍在《送鄭尚書出鎮南海》一詩裡就已經提到過廣州的「夜市」。千百年後，當璀璨燈光點亮當代的廣東夜空，一個活色生香、多姿多彩的「夜廣東」更日益為人們熟悉。



夜食、夜購、夜遊、夜娛、夜賞等一幕幕熱鬧的夜間消費場景，聚合當地文旅特色的文旅新業態遍地開花，體現出嶺南城市獨特的魅力。更足更旺的「煙火氣」，讓「粵夜粵精彩」成為廣東文旅新風尚。



嶺南天地 古鎮新生

當夜色漸濃，在佛山嶺南天地商圈內，人潮湧動，市民遊客聚攏過來，開始在這裡夜購、夜食、夜娛……今年1月，佛山嶺南天地獲評第三批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區。這裡是佛山市中心城區禪城區的核心區域，項目原址是有900餘年歷史的祖廟東華裡片區。當地按照「修舊如舊，新老並存」的總體思路，保護改造祖廟東華裡片區內具有典型嶺南民居建築風格的優秀歷史建築，使商業開發與歷史建築在外觀形態和文化內涵等各方面做到彼此呼應，相得益彰。

廣東夜景（視覺中國）

「過節+造節」：歷史與現實交融

近年來，在各級政府對夜間文化和旅遊消費大力推動下，嶺南天地積極推動夜間娛樂、夜間旅遊、夜間購物等夜間經濟的高質量發展，曾先後獲評首批廣東省級示範特色步行街（商圈）、佛山市美食集聚區、嶺南文化「雙創」十佳案等榮譽。

項目負責人介紹：「我們結合當下熱點，主動造節營銷，先後推出嶺南尋跡之《劍合釵圓》沉浸式現代舞劇、粵夜粵美佛山古鎮夜遊體驗、佛山有囍佛山古鎮嶺南風尚婚禮等活動。」在今年春節期間，佛山古鎮燈會正式亮燈，通過燈組場景和氛圍營造，還原作為佛山禪城十大民俗之一的燈會盛景，開啟了浪漫的古鎮遊園會。嶺南天地也由此成為網紅打卡目的地，夜間文旅經濟繁榮。

在2月5日剛開業的「貓的天空之城」概念書店，前來打卡和購物的市民遊客絡繹不絕，負責人「海龜」開心地表示：「入駐的第一個月營業額就突破50萬元，而且夜間消費占比超過了50%，預計淡季的3月份也能完成目標。」

目前嶺南天地商圈共有356家品牌商戶進駐經營，2023年全年客流量突破3200萬人次，同比增長超30%，跨年迎新單日最高客流量37萬人次。

文藝賦予內涵 消費注入活力

嶺南天地所在的佛山市禪城區通過「文旅+夜經濟」模式，正不斷釋放消費活力。禪城區政府提出，要通過支持商鋪適當限時外擺、延長營業時間、發展夜秀夜遊等6條措施優化政策供給，打造「漫遊禪城」城市品牌，形成多層次疊加反應、多業態有機銜接、多元化需求滿足的綜合性集聚區。

汕頭小公園開埠區夜色迷人（汕頭市旅遊投資有限公司供圖）

禪城區委常委、宣傳部部長王禮鋒表示，禪城將立足深厚的嶺南文化底蘊，以文化為引領，大力發展特色夜間經濟，通過打造沉浸式、多元化夜遊體驗之旅，將潮流文化、傳統文化、夜間文化與夜間經濟深度融合，打造具有嶺南味、年輕態、時尚感、國際範的城市中心。

佛山的文旅實踐表明，以文化藝術賦予內涵、以商業消費注入活力，兩相融合會為夜經濟帶來獨特魅力，讓其持久繁榮。

文脈現狀：廣東夜間文旅消費活力已超過白天

2024年春節期間，廣東省各地市不斷豐富夜間文旅消費業態，各商圈上演人從眾、消費旺的態勢，激發文化和旅遊消費市場活力，大力提振市場信心，粵式夜間經濟持續火爆。

夜色中的深圳市南頭古城燈火通明，遊客們穿梭於新街舊巷，感受歷史與現代交錯的夜韻風情，還能探訪老字號美食、文創店鋪、特色酒吧和主題展覽，多元文化與煙火氣並存。這裡正成為深圳文旅消費的又一張閃亮名片。

當地工作人員表示，南頭古城通過打造夜間消費場景、舉辦夜間主題活動等，持續提升古城夜遊氛圍，帶動夜間消費。當前，南頭古城夜間客流占全天的60%，夜間消費活躍時間可持續到淩晨3點。

夜間文旅消費旺盛的不僅珠三角地區城市。在夜晚時分走進汕頭的小公園開埠區，已成為不少市民遊客的選擇。手拿一杯潮汕主題的奶茶和中山紀念亭「同框」、在街邊的小吃店吃一顆正宗的牛肉丸、走進跨境免稅店選購進口商品……市民遊客通過多種多樣的方式，感受著城市文旅夜經濟的活力。

珠江夜遊（羊城晚報）

汕頭市旅遊投資有限公司副總經理羅菲介紹，小公園夜景曾獲評「中國之美」，目前商戶數量500餘家，夜間營業商戶約470家，形成了融合夜遊、夜購、夜市、夜演、夜宿、夜食消費於一體的夜間活力街區，2023年全年總遊客量達到了1880萬人次。

廣東省文化和旅遊廳發佈的《2024年春節假期廣東省夜間文化和旅遊消費調查報告》顯示，春節假期，廣東省人均夜間文旅消費支出308.74元，其中遊客人均夜間文旅消費支出379.60元；而2023年上半年同類統計顯示的人均夜間文旅消費支出240.65元，實現大幅增長。

另據相關調查，2023年上半年廣東省夜間文旅消費支出占全天文旅消費支出的比重為61.62%，夜間文旅消費活力已超過白天。而中國銀聯的統計數據也顯示，廣州、深圳在購物、餐飲、娛樂等夜間消費整體交易額名列全國前茅。

文脈展望：夜間文旅走向集約化經營

此前，由廣東省旅遊協會投融資專業委員會發起的廣東文旅興趣營，圍繞城市休閒背景下的夜間文旅目的地、項目業態及年輕消費群體，展開了「夜間文旅」系列調研。

項目負責人吳丹介紹，隨著消費需求和層次不斷升級，夜間文化旅遊的專項產品逐漸走向成熟，開始集約化經營。從延長營業時間的傳統夜市到多業態粗放經營的夜間經濟商圈，再到集約化經營的夜間文旅消費集聚區、發展為包括「食、遊、購、娛、體、展、演」等的多元夜間消費市場。

現在，夜間文旅消費集聚區是文化和旅遊消費的新場景和活躍程度的「晴雨表」，也是城市活力的新標誌。

目前，廣東省文化和旅遊廳已經出台《廣東省夜間文旅消費集聚區建設指南（試行）》《廣東省夜間文旅消費集聚區評價指標（試行）》，將對廣東省各地夜間文旅消費集聚區建設、夜間文旅經濟發展工作發揮積極的引導和推動作用。

順德歡樂海岸PLUS繽紛夜間文旅 （景區供圖）

1月25日，文化和旅遊部公佈了第三批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區名單，其中，深圳市南頭古城、珠海海韻城大劇院文旅綜合體、汕頭市小公園開埠區、佛山嶺南天地4家單位入選。截至目前，廣東已有15家國家級夜間文化和旅遊消費集聚區。同時，湧現出廣州「Young城Yeah市」、佛山「夜佛山」、惠州「夜色惠精彩」、江門「夜僑都」等一批具有嶺南特色、在廣東省內乃至國內叫得響的品牌項目。

廣東省文化和旅遊廳有關負責人表示，下一步，廣東將繼續以夜間文旅消費集聚區建設為抓手，提升集聚區業態數量、特色和規模，發揮其典型示範和引領帶動作用，持續擦亮「粵夜粵美」夜間文旅品牌。

文脈探源：眾多熱門夜間文旅消費 從廣東走向全國

廣東一直以「夜經濟」活力旺盛著稱，廣州更是有著「不夜城」美譽，很多夜間文旅消費形式都從這裡走向全國。

卡拉OK

1979年，為了給參加廣交會的外賓提供健康輕鬆的娛樂活動，東方賓館曾嘗試開辦小規模的「音樂茶座」。1980年年初，還是在廣州東方賓館，內地第一個「音樂茶座」誕生，廣大市民晚上買一張票，就能進來坐在餐桌前，邊喝茶吃點心邊聽歌。到了1984年，廣州的音樂茶座已經增加到70多間，每天都有上萬人進場消費。1988年，廣州東方賓館開了內地第一家卡拉OK，很快風靡全國。這些往事，一定會讓如今愛去Live House（即小型現場音樂場所）聽歌的年輕人倍感親切。

「歎夜茶」

夜市作為傳統夜間經濟業態，更是植根廣東。1984年5月開始的廣州西湖路燈光夜市是全國開設最早的燈光夜市，紅火時檔口數量一度多達上千個，成為展示最新時尚潮流的窗口。「燈光夜市」隨後風靡國內各大城市。傳統上以白天活動為主的餐飲等服務行業逐漸向夜晚延伸，也成為夜間消費的重頭戲。當時，廣州「炒更、上夜校、食宵夜」風氣盛行，「歎夜茶」一度比飲早茶更為火熱，成為時尚的消遣方式。

珠江夜遊

隨著經濟高速發展，廣東夜間文旅業態也進入不斷豐富的階段。此時廣州夜生活的主要對象也不僅僅局限於本地人，目標拓展到了遊客群體身上，夜遊興起。1981年，「珠江夜遊」水上遊覽項目走進大家的視野；1998年，觀光旅遊品牌「藍海豚」創立，升級的「珠江夜遊」為人們所熟知，至今經久不衰。每當夜幕降臨，華燈初上，遊客們紛紛來到珠江邊，登上遊船，開始他們的夜遊之旅：坐在船上，一邊品嘗茶點，一邊欣賞著兩岸的風景。「珠江夜遊」產品也在迭代，2016年，珠江紅船成為全球首艘水上移動式劇場旅遊船，集《船說》劇目演藝、「珠江夜遊」於一體，斬獲全國多項文旅大獎。

佛山嶺南天地文創集市受歡迎（羊城晚報）

大馬戲、放煙花

進入21世紀，以日夜交替實現場景輪換，延伸消費時間，成為景區吸引遊客的一大法寶。「白天看動物，夜間看馬戲，晚上入住動物主題酒店」的一站式旅遊度假服務，讓廣州長隆旅遊度假區成為廣州乃至廣東、全國夜間文旅的一個標杆。公開資料顯示，廣州長隆旅遊度假區的夜間經營項目占全天文化娛樂項目數量的87.5%，夜間經濟占總收入約1/3。其中，20多年來公演超過一萬場的長隆國際大馬戲，用眾多經典節目打造「永不落幕的馬戲盛宴」，成為廣州文旅不可或缺的一張重要「夜名片」。

每逢重要的節假日，寒暑假高峰時段，廣州長隆還會增設夜場，甚至增設煙花表演來留住遊客。作為廣州新地標的廣州塔旅遊區以江塔聯游、「珠江夜遊」為特色，形成豐富的夜間文旅消費產業鏈條，夜間營業的文化娛樂設施數量占比100%。

「文博夜宴」

一些過去夜間未曾開放的文化類活動場所，如博物館、展覽館、美術館、音樂廳、影視廳等，當下也躋身於城市中活躍的夜間文旅消費區域。不打烊書店、夜間博物館、深夜電影院等文化類夜間消費新場景湧現；步行街、老字號、傳統歷史文化街區等成為夜間消費業態多元化發展的重要舞台；燈光節、音樂節、露營節等夜遊活動層出不窮。

專家訪談：夜間文旅不等於「夜宵一條街」

武文霞 廣東省社會科學院環境與發展研究所 副研究員

羊城晚報：一般來說，哪些消費行為能被稱為夜間文旅消費？

武文霞：夜間文旅消費是指在夜間進行的一系列休閒文化和旅遊活動，它從夜間經濟衍生發展而來，現已超越了傳統的燈光夜市和餐飲購物等業態。它作為文旅消費的新業態，一般是特指在18時到次日6時之間，以休閒、購物、觀光等服務消費為主要形式的現代消費經濟，包含「夜宴」「夜遊」「夜娛」「夜行」「夜宿」「夜購」「夜賞」等在內的豐富內容。

夜間文旅消費是廣東經濟社會發展的一面鏡子，是彰顯城市特色與活力的有效載體，也成為衡量其經濟開放度和活躍度、生活質量和消費水平以及社會與文化發展活力的重要指標。

羊城晚報：夜間文旅新業態不斷湧現，廣東夜間文旅產品有哪些新亮點？如何在發展過程中避免走入誤區？

廣州城市景觀 （羊城晚報）

武文霞：我們發現，廣東各地結合本地生產、生活和生態特色，在特色化、差異化上下功夫，加強在地生活和文化資源的挖掘，一批凸顯嶺南特色文化的本土化夜間文旅產品不斷湧現，如廣州北京路、廣州長隆、佛山嶺南天地、汕頭小公園等國家級夜間文化和旅遊消費集聚區數量已達到15家，居全國前列。這證明廣東的夜經濟人文資源豐富、文旅業態多元、消費市場活躍，有較大的發展潛力。

不過，一些地方或者投資者對夜間文旅消費的理解存在認識誤區，認為無非是「吃、喝、買」，建設「夜宵一條街」「夜市一條街」等簡單夜市形式。這會制約夜間文旅的進一步發展，也難以適應人們的消費需求。

夜間文旅消費的核心是在時間和場景上延伸消費鏈條，針對不同人群需求提供多元服務以拉動消費，形成本土化和國際化、傳統和潮流、接地氣和高大上等多樣夜間文旅消費集聚區，吸引更多包括老人、小孩等在內的市民遊客。這樣，才能為城市留住煙火氣，也能釋放地區經濟活力孕育新的消費點。

羊城晚報：夜間文旅經濟傳遞著城市文化旅遊新內涵，正逐漸成為各地文旅新名片，廣東的夜間文旅產品應該如何利用發展優勢，為城市「加分」？

武文霞：我們看到，隨著廣東夜間經濟的發展業態不斷豐富，各地不僅在休閒娛樂、康養健身、閱讀展演等文化藝術體驗類產品逐漸增多，也在旅遊演藝、陳列展覽等領域著力打造沉浸式體驗服務。其中，年輕人是夜消費的主力，因此應該主動適應他們多樣性消費體驗的心理，用創新加速文旅產品的迭代，增強文化體驗，催生多元消費。

這就要求未來的廣東夜間文旅經濟還要不斷拓寬發展邊界，深化歷史文化街區與景點、酒店、商場、演藝和影院等業態的融合發展，打造更具有嶺南特色的消費業態。同時，借鑒VR、全息沉浸式等技術，挖掘地域文化資源內涵，開發沉浸式體驗產品，打造有親和力、影響力、感召力的情景式演藝項目。通過推動夜間文旅經濟多元化發展，提升該城市的品牌形象和知名度，把「流量」變「留量」。