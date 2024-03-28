復旦大學復原北周武帝宇文邕容貌　疑長期服丹藥致英年早逝

3月28日，復旦大學科技考古研究院攜手陜西省考古研究院，正式公布北周武帝宇文邕的頭像「復原圖」及相關考古成果，是中國首次以科技考古方式復原古代帝王容貌。



史書記載，宇文邕（公元543-578年）出身鮮卑族裔，統一中國北方後，他雄心勃勃準備「平突厥、定江南」，可惜壯志未酬，英年早逝，與武德皇后阿史那氏合葬位於今陜西省咸陽市的孝陵。

1993年，陜西省考古研究院在咸陽陳馬村意外發現一座北周高等級墓葬，出土文字材料顯示，墓主人為北周武帝宇文邕。

2022年，基本建設考古過程中在咸陽北賀村發現北周開國皇帝宇文覺墓。兩墓相距約7.8公里。

復原中國古代帝王容貌，最大的困難在於獲得古代帝王完整的顱骨和高質量的基因組數據。1994年至1995年，陜西省考古研究院和咸陽市文物考古研究所對孝陵成功進行搶救性發掘，發現了宇文邕顱骨、肢骨以及天元皇太后璽，明確這位鮮卑族帝王的身份。

復旦大學科技考古研究院文少卿團隊用專門適用於古DNA的捕獲探針，從北周武帝肢骨樣本上獲取約100萬個可用的基因位點，還原北周武帝頭發、皮膚、瞳孔等關鍵特徵。經過6年的反覆嘗試，終於「描繪」出宇文邕頭像。

還原後的頭像顯示，北周武帝宇文邕擁有黑色頭髮、黃色皮膚和棕色眼睛，符合典型的東北亞、東亞人長相，與大家想象中鮮卑族相貌須髮茂盛、髮色偏黃和高鼻深目大不相同。

北周武帝面貌復原。（華商報）

據華商報，根據微量元素分析，推測武帝宇文邕英年早逝的原因可能是長期服食丹藥導致砷中毒、引發系統性疾病。

宇文邕的形象被唐代畫家閻立本繪於《歷代帝王圖》上。閻立本筆下的北周武帝臉容豐滿、身型富態，而復原的宇文邕相貌卻清瘦精幹。

復旦大學科技考古研究院副教授文少卿介紹，北周武帝的家族譜系表明，其祖母王氏可能是北方漢人，「鮮卑族的形成很可能是一個動態的多民族融合的過程」。

復旦大學歷史系教授韓昇認為，復原北周武帝容貌是開歷史研究先河，南北朝是中國歷史上影響深遠的民族大融合時期，科技考古不僅為相關歷史研究提供證據，也增進大家對中華民族多元一體的理解。