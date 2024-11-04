圖集｜跨越京港的「東方意象」：港籍名家岑文濤作品展在京舉行
撰文：鄭寧
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「東方意象」港籍名家岑文濤書畫作品展於2024年11月1日下午在北京財富中心一層大堂揭幕。跨越京港兩地，本次書畫展由88歲高齡的香江國際集團董事長楊孫西博士策劃。楊博士在香港商場上馳騁多年，但始終保持對中華文化的熱愛，本次他亦希望將香港名家岑文濤的作品帶到北京，讓北京觀眾感受來自香港的文化意象。
85歲高齡的岑文濤是香港中國書畫會會長和中國書畫研究院院長，作品以詩詞、楹聯、書法、繪畫為主，在海內外享有盛譽。他的書法師承麥華三教授，作品風格多樣，狂草氣勢磅礴，隸書沈穩大氣，篆書意象清奇，楷書嚴謹靜穆，自成一格；其畫作師承李苦禪大師，作品既凝聚歷史傳統又煥發時代激情，不遷就大眾喜好，堅持自己的藝術追求。
岑文濤的作品亦反映出他性情中人的灑脫個性，平生所好除詩、書、畫外便是杯中物，常於酒後微醺，物我兩忘之際，即席揮毫，其作品誠如摯友稱許：「唯真性情顯真見識，是大自在得大風流」。
岑文濤在許多作品中，都將詩詞楹聯和書法畫作共冶一爐，其中既蘊含他對人生的思考和對藝術的追求，也有其個性的展現。
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譬如在本次畫展中展出的「松風雄風」，岑文濤在的勁松畫作上配上的揮毫書法，更令人耳目一新，他填詞寫下《沁園春 詠松》，「咬住青崖，撫攬流雲，直指蒼穹。看龍鱗鐵甲，一身傲骨，千般氣節，萬古豪雄。」畫中古松的形象蒼勁有力，作者的書法狂放不羈，再讀其詞豪情萬丈，足見自稱「鯉魚門邊墨客，獅子山下神仙」的香港文化名家岑文濤的功力。
此次北京個展，是繼去年岑文濤在香港舉辦「香江情思」書畫作品展之後的梅開二度。兩次展出均由香港香江國際集團主辦，由集團董事長楊孫西策展。本次岑文濤書畫展將於北京財富金融中心持續展出至11月15日。
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