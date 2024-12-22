女扮男裝迷倒萬千少女　《浪姐》女星陳麗君獲戲曲「最佳男主角」

12月21日，首屆「電影中國」戲曲電影大展中，內地知名越劇女演員陳麗君憑借《新龍門客棧》賈廷一角榮獲「最佳男主角」。陳麗君此前因參加湖南衛視《乘風破浪的姐姐》引發關注。



陳麗君出生於1992年，來自「越劇之鄉」浙江嵊州，從小受越劇文化的薰陶開始學習越劇，不斷努力練習讓很多人稱她為「練功房女孩」。2008年，陳麗君進入越劇小百花班學藝畢業後，正式成為一名越劇演員。

在一次採訪中，陳麗君表示「學戲給我帶來了精神上的富足，也讓我有了更高的追求。」「最重要的是熱愛。因為只有熱愛，才能夠抵擋住一切的辛苦和漫長。」

百年越劇進入年輕人視野

越劇是中國第二大劇種，有著100多年的歷史，雖然很多人會認為戲曲是「婆婆鍾意」的。不過，陳麗君在網絡走紅，讓越劇進入了更多年輕人的視野。

眾多網民都曾被一個越劇片段刷屏，「勾腿摟腰，抱胸壞笑，俊小生擁著美嬌娘轉圈圈」。2023年，憑借越劇《新龍門客棧》中的「賈廷」一角，陳麗君「迷倒」萬千少女，漲粉數百萬。不少網民紛紛表示：「中國人愛看戲的血脈覺醒了」「質疑奶奶，理解奶奶，成為奶奶」。

然而，對於當前的中國戲劇行業，一名戲曲演員能夠走紅是十分困難的。因此，陳麗君對「互聯網」和「短視頻」心懷感恩。今年4月，她參加湖南衛視《乘風破浪的姐姐》，最終榮獲「年度榮譽」，讓更多觀眾看到越劇和越劇演員。

陳麗君認為，許多越劇演員和戲迷票友都在利用不同的平台更廣闊、更年輕化地去推廣傳播越劇，非常讓人高興。她曾表示：「那麽多人愛我，那麽多人在劇場門口等我，那麽多人因為我喜歡上了越劇，是我不曾想像過的。我也很珍惜這一切。」

+ 1

值得一提的是，陳麗君的首部坤生大戲《我的大觀園》將於明年1月19、20日首演。據悉，該劇由陳麗君扮演賈寶玉，李雲霄扮演薛寶釵，多名青年演員都在劇中塑造不同的角色。她明年還將來港演出越劇《梁祝》和《五女拜壽》。

網民熱議⬇️



這位美女讓男演員情何以堪！



女性的力量是非常多元化的，她可以是溫柔的，也可以是堅韌的，可以是勇敢的，又可以是智慧的，女性力量是不被定義的。



她飾演的賈廷一角得到了廣大群眾的熱捧，現在又得到了專業老師的肯定，這個獎項實至名歸了！



小時候常看越劇演出，可惜90年代之後大多越劇團生存困難了，還在堅持傳播推廣越劇的值得點贊



恭喜陳麗君頂級坤生實至名歸



這麼多年的最佳男主角應該是林青霞的吧

