哈爾濱旅遊人氣今冬「續熱」　的士司機培訓英文迎接亞冬會

「一票難求、一房難求。」廣州遊客李良品這樣形容來哈爾濱旅遊前「搶票」的火爆：「火車票比演唱會門票更難搶。本來我還想體驗超級冰滑梯，現在覺得手裏有冰雪大世界門票已經很幸運了。」

1月5日是第41屆中國哈爾濱國際冰雪節，各國賓朋匯聚「冰城」。相比去年，哈爾濱今冬人氣有增無減，在交通食宿、旅遊服務等方面，既有「迎客的幸福」，也有「待客的考驗」。



2024年12月21日，第二十六屆哈爾濱冰雪大世界開園迎客。（中國新聞網）

去年，冰雪大世界開園首日，3小時內預約人次達到4萬，因妥善處置「退票事件」引發全網共情。哈爾濱以「真誠」為底色的待客之道，創造了現象級爆火的文旅經典案例。

今冬，哈爾濱冰雪大世界在項目建設上積極「開源」，擴容至100萬平方米，超級冰滑梯從去年的14條增加到24條。冰雪「加量」，遊客也「加量」，該景區首日迎客6.2萬人次。

「看到排隊場面比上一屆更加壯觀，我對特別熱門的項目不抱太大期望。」剛剛來到哈爾濱李良品表示。再次面對客容量考驗的冰雪大世界，在排隊處增設了300米防風暖廊，開設網絡預約以減少現場排隊。

全網問了一年「哈爾濱如何長紅」，冬季歸來的哈爾濱仍是頂流。去年爆火時，黑龍江省文化和旅遊廳黨組書記、廳長何晶表示：「我們已經做了一年的準備。」又過一年，2.0版本的哈爾濱有啥不一樣？從客觀上說，即將到來的第九屆亞冬會，為哈爾濱續熱添了一把火。

2025年1月2日，遊客在哈爾濱閆家崗農場打卡雪人景觀。（中國新聞網）

主觀上則是多個維度的「準備」升級。在頂層設計上，哈爾濱市文化廣電和旅遊局黨組書記、局長王洪新介紹，圍繞舉辦第九屆亞冬會，以「約會哈爾濱·冰雪暖世界」為主題，打造「冰雪文化之都·雙亞冬舉辦城」的國際化一流冰雪旅遊目的地。

在旅遊項目上，體現了滿滿的「亞冬元素」。哈爾濱冰雪大世界呈現各國景觀數量為歷屆之最，將亞奧理事會成員的42個國家和3個地區的標志性景觀，以冰雪的形式進行還原。

中國天壇、韓國崇禮門、蒙古國的國家宮……有網友在社交平台推薦說「來哈爾濱就能遊遍亞洲」。還有遊客表示，即使排不上熱門項目，看看中外交融的城市景觀、參加賞冰樂雪的節慶活動，有適合全家各年齡層的遊樂項目，冰雪遊的樂趣也就找到了。

此外，哈爾濱還升級了服務水平。例如，中央大街國際旅遊集散中心提供中英俄三個國語種標識和窗口服務。哈爾濱市民張洪亮細心發現，地下通道換上了「高配」地毯，扶手穿上了紅絲絨「毛衣」，還上新了東北話版的燈飾：「來且了、杠杠的、得勁兒……」

「Welcome to Harbin，我們即將路過的是中央大街。」遊客上車後，哈爾濱出租車司機夏四海禮貌問候，介紹沿途的風景人文。他說：「今年冬天，我們培訓了英語、文明禮儀，我還自學了旅遊攻略，哈爾濱在努力向世界展示良好的城市形象。」

哈爾濱中央大街上新東北話版燈飾，遊客打卡拍照。（中國新聞網）

「各國遊客打卡冰城，不僅是對哈爾濱文旅的考驗，更是對城市整體功能的考驗。」黑龍江大學歷史文化旅遊學院副教授高龍彬分析稱：「如何更好地滿足遊客的需求，是哈爾濱走紅後需要直面的現實問題。這座城市的每一次改進、每一步蛻變，都值得我們鼓勵和期待。」

春節將至，距亞冬會開幕亦不足40天，哈爾濱熱度持續飆升。美團旅行數據顯示，哈爾濱春節文旅預訂高峰期會出現在小年之前、大年初一至大年初四之間。以中國冰燈發源地「兆麟公園」為例，「附近美食」搜索量按年上漲116%，「附近酒店」按年搜索量上漲17%。

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