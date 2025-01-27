大美嶺南｜過年來河源龍川佗城：穿越千年　夢回秦漢

這座古城，沉睡在歲月的塵埃之下，磚瓦間鐫刻著千年的風霜。夕陽余暉灑落在蘇堤石板路上，每一塊石頭都仿佛承載著歷史故事，等待著行人的腳步輕輕喚醒。



2025年新春佳節將至，羊城晚報《大美嶺南》走進這座已有2200多年歷史的古鎮——廣東省河源市龍川縣佗城鎮，學宮門口的古鐘偶爾傳來一兩聲渾厚的聲響，是時間在這里緩緩流淌的聲音。



佗城學宮之尊經閣

佗城學宮

佗城位於廣東省東北部、龍川縣的南端，在龍川舊志記載中曾描述此地為「三省咽喉，四周門戶」。公元前214年，龍川城誕生。

這一年，秦將趙佗率大軍出中原、平嶺南，建立了古龍川縣並擔任首任龍川令。掘井築城，設衙修路，和輯百越……趙佗帶來的文明之光，將曾經蠻荒的嶺南帶進了活色生香的歷史。

佗城鎮航拍圖

佗城越王廣場的趙佗雕塑

漫步於佗城，隨處可見古色古香風格建築物，讓人仿佛穿越千年，感受秦漢之風。如今的佗城保存有100多處文物古跡，其中省級文物保護單位7處，兼具秦漢古風、唐宋遺韻和明清風情，保留完整的有秦代越王井、唐代正相塔、宋代蘇堤和古碼頭、明代城隍廟、清代學宮和考棚，以及諸多歷史老街，可謂「一步一古物、三步一古跡」。

南門碼頭

龍川考棚

明代古城墻

2000多年來，不少文人雅士都在佗城留下風流逸事：宋代蘇轍視此地為故鄉，留下「直須便作鄉關看，莫起天涯萬里心」的名句和修築蘇堤的故事。唐代翰林韋昌明寫下《越井記》，讓「嶺南第一古井」進入了《全唐文》。南宋名相吳潛貶謫佗城，創設三沙書院。龍川籍著名作家、文藝評論家，新中國廣東文藝評論工作開拓者之一，曾任《羊城晚報》「花地」副刊顧問的蕭殷從這里起步，走上文學道路。

「嶺南第一古井」越王井

巍峨的正相塔

背倚嶅山，枕水東江，四面平曠，因地理位置的特殊，這里陸續發現了先民活動的印跡。1956年起，佗城鎮陸續發現了坑子里遺址、牛背嶺遺址，出土了雞形壺、圈足罐等陶器和錛、斧、鑿、鏃等石器。經考證，在距今4000多年前的新石器時期，就有先民在此聚居，並孕育了獨特的古越文明。

佗城百歲街

龍川商會舊址

佗城擁有獨具特色的「百家姓」文化。僅四萬多人口的佗城鎮，有179個姓，其中兩千多人的佗城村就有140個，全國罕見。趙佗主政期間，來自廣袤中原、姓氏繁雜的秦軍將士，紛紛在此婚配繁衍。正因於此，宗祠建築多也成了佗城特色之一。來佗城遊玩，尋找姓氏宗祠成為遊客的一大趣事。

宗祠建築多也成了佗城特色之一

在佗城，遠眺可見遠山如黛，近處東江河流蜿蜒，古城仿佛一幅淡雅的水墨畫，靜靜地鋪展在天地間，讓人不由自主地沉醉於這份寧靜與古樸之中。