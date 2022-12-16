只知迷戀貂蟬遭呂布誅殺？「三國大魔頭」董卓原是智勇雙全的大俠

歷史章回小說《三國演義》中著名的大反派董卓，是好色殘暴、蠻橫奪權的大魔頭，小說中被貂蟬迷惑、獨攬朝政的形象，更是深入人心，因此被後人冠上了好色不仁的惡名。



我們對董卓的認識，大多來自他掌握權力後的故事——擁兵一方、廢帝獨霸朝綱、最後慘死刀下；然而，很少人知道，年輕時的董卓行俠仗義、智勇雙全，受到很多人敬重，這跟他後來的形象天差地遠。

曾經是英雄好漢的董卓，是如何在群雄爭霸中展露頭角，甚至成為東漢末年的大魔頭？本文將帶你一窺董卓的崛起之路。

能左右開弓還是公關奇才 點圖了解更多史書記載的董卓：

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少年董卓行俠仗義、智勇雙全，公關手腕更高明

董卓，字仲穎，出生在尚武風氣盛行的涼州隴西臨洮（今甘肅岷縣），董氏家族雖然是官宦人家，但並不是名門望族，他要出頭天，多半還是得靠自己。董卓從小體力過人、騎馬射箭樣樣精通，還能左右開弓，而年輕的他不只懂武，公關交際手段更是一流，連彪悍的西域羌族都成為他的好朋友。

董卓跟羌胡人的好交情是怎麼開始的？董卓在年少時喜歡雲遊西域，曾經長期在羌族部落遊歷，結交了不少胡人朋友。根據《三國志．魏書．董二袁劉傳》記載，有一次，羌族部落首領來作客，董卓很阿莎力地把自家的耕牛殺了款待對方，在古代耕牛對農民來說是非常重要的資產，更是生產工具，也因此「殺耕牛」一舉讓羌族首領十分感動，心裡想著：「董卓不愧是我的好哥們」，回頭就奉上了千頭牲畜作為回禮。從此以後，董卓為人仗義、豪爽豪邁的名聲逐漸傳開，不少羌族部落也對他敬佩有佳，彼此禮尚往來。

而後，董卓先後在隴西太守、涼州刺史手下做事，負責巡視塞下、領兵追擊不跟漢朝和平共處的胡人。董卓的軍事才能、優秀戰績很快被看見，他被朝廷徵召為皇帝的親衛軍，而後又受提拔為護匈奴中郎將張奐的手下大將，董卓在討伐胡人的期間勇猛過人、戰功彪炳，他不僅在戰場上斬殺不少敵人，還擊殺了羌族首領。身為「公關高手」的董卓也沒有大官的架子，立下奇功的他獲得朝廷封賞，馬上將賞賜分給在沙場上同生共死的同袍，跟大家一起大口吃肉、大碗喝酒，儼然成為了弟兄們心中的理想領袖。

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而後，雖然董卓的官路沒有很順暢，甚至在討伐黃巾賊的時候嚐盡敗績，然而他抵禦外敵的軍事、公關能力，朝廷仍讚譽有加。一次隨軍討伐羌族時，漢軍遭到數萬名羌族軍隊圍困，就在危急存亡之際，董卓想到了一個脫身妙計，他先叫手下到河邊喬裝成百姓捕魚，卻偷偷把河川上流堵起來，趁著水滿數十里的時候，立即潰堤讓羌族大軍措不及防，無法繼續追殺，當時董卓的軍隊也成了少數全數還營的部隊。

董卓奉召進京，卻一步步走進權力遊戲

隨著董卓逐漸掌控西涼軍，他成了天下數一數二的軍事勢力，朝廷的紛爭讓他得以更上一層樓。東漢末年，正是外戚和宦官鬥爭最嚴重的時期，身為外戚的大將軍何進為了誅殺宦官，召董卓進京，然而董卓還未率軍到來，何進就因為事蹟敗露被宦官謀殺了。京城頓時情勢大亂、群龍無首，晚到的董卓把握時機，收編了不少京城軍隊。

曾經行俠仗義、智勇雙全的董卓，本該是安定國家的功臣，然而在率軍入京後，一步步走進權力遊戲。擁兵自重的他先唆使何進舊部殺害上司，又誘使戰神呂布殺掉自己的主公丁原，隨後他「挾天子以立威」廢了漢少帝劉辯，擁立漢獻帝劉協，京城內無人能撼動董卓的地位。

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把持朝廷被討伐，最後慘遭部將呂布所殺

董卓從此權傾天下、把持朝廷，「廢少帝、立獻帝」一事有人認為是因為漢獻帝劉協年幼，更好被他掌控，但也有一說是董卓立聰明的劉協當新帝，是為了擁戴賢王、匡扶漢室，並不是想謀權篡位。只是不管原因如何，看在中央、地方重臣眼中，廢立皇帝是大忌，因此董卓成了人們眼中的謀逆之臣，許多諸侯像是袁紹、孫堅、曹操等人，認為他名不正言不順，更發起了「討伐董卓之戰」。

在各地掀起反董聲浪時，看不慣董卓獨攬朝政的部將呂布，和他人聯手設計誅殺之。董卓死後，京城大亂、皇帝流離失所，地方勢力逐漸脫離中央控制，也正式打開三國時代的亂世。

綜觀董卓一生，從行俠仗義的好名聲，到晚年聲名敗壞，人們多半用「權傾朝野」、「專橫跋扈」、「凶暴殘忍」等字眼來形容他，連《三國志》作者陳壽也給了他滿滿負評：「董卓狼戾賊忍，暴虐不仁，自書契已來，殆未之有也。」然而，後世也有人為他平反，認為董卓是因為心懷安邦定國的大夢，但理想過於天真，也過於獨斷，才會被視為禍亂朝廷的大奸臣。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：董卓年輕時是英雄！打仗有勇有謀、胡人把他當好哥們…揭「三國大魔頭」鮮為人知的過去】