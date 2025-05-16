中國史｜越南名字源自漢朝藩屬國「南越」？香港也曾在它版圖內

南越國的故事，因為趙佗一人的精彩的獨角戲，使得這個國家不至於淪為歷史長河中的塵埃遭到遺忘。



但許多人不知道的是，在趙佗死後，這個國家又發生了什麼呢？

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沒什麼存在感的南越文王

在趙佗死後，南越國接著又依序經歷了文王、明王、哀王、陽王四位君主，高齡103歲的趙佗逝世後，趙昧成了接手南越王位的第二任君主。是為南越文王，不過，可別看這人的稱號裡有個「文」字，就以為人家多會寫文章之類的，事實上，這文字與其說是文采，說成「文弱」可能會來的更加到位。據《史記》記載，趙昧在位期間不但體弱多病，而且在政治上縱橫捭闔的手段，跟他那英明神武的武帝老爹也是沒法去比。

西元前135年，趙昧遇到了執政以來第一個挑戰，北方的閩越國跟南越開戰了，閩越國這個國家大概坐落於今天中國的福建地區，當時的閩越國王是個野心勃勃的統治者，一心想讓閩越國成為東南一霸，因而也與南越國曾多次有過衝突，趙佗時代，南越國兵鋒正盛，閩越還暫時不敢囂張，甚至還得當南越的小弟，不過等到趙佗一死，這出手的時間就到了。面對這個積怨已久的冤家入侵，趙昧一開始並沒有選擇派出大軍予以還擊，而是考量自己王位還沒坐熱，直接選擇去跟漢朝討救兵，在趙昧的時代，北邊的漢朝已經換成了年僅十五歲、且富有偉大理想的漢武帝，漢武帝對於擴張漢朝的影響力一直十分積極，現在看到南越國寄了一封求救信，他二話不說，當即下詔派出漢軍馳援南越，以嘉獎趙昧恪守君臣本分的職責，而隨著漢朝的介入，原先來勢洶洶的閩越國也瞬間被嚇到腿軟，內部沒多久就爆發政變、投降漢朝。

就這樣，靠著一番外交操作，南越國便兵不血刃地少去了一次兵燹之災，然而，直接讓漢朝來幫忙代打，這付出的代價也是龐大的，最直觀的一點，大概就是讓政變後的閩越國徹底倒向漢朝懷抱，從而使南越國在嶺南諸國的聲望一落千丈，國際地位也日益孤立，在閩越投降後，漢朝隨後就派出了使節來到南越，這一次，擔任漢朝使節的不再是當年那個巧舌如簧，還讓人忌憚三分的陸賈，但趙昧卻反倒失去了和來使平起平坐的地位，只能一味的叩謝皇恩。

在對談中，漢使一再強調趙昧對漢朝的忠誠，讓趙昧一整個壓力山大，只得應允之後會親自前往長安朝覲漢武帝，但沒多久，這種作法即在南越朝廷中引起了廣泛的爭論，許多朝臣認為趙昧此舉實在太險，過去直接變肉包子打狗——有去無回，便在趙昧面前極力勸諫，最終，迫於朝臣的壓力，趙昧只得一改之前與漢使的說法裝病不去，但條件則是必須派出太子趙嬰齊代行父職，前往長安當侍衛數日之後，趙昧在番禺城門，送別漢使與自己的兒子，卻沒想到，父子這一分別就是永訣，兒子離去後，趙昧本就孱弱的身子變得越來越不好，十二年後就一命嗚呼，享年50歲，趙昧死後，其子趙嬰齊承繼遺詔，從漢朝回國繼承王位，然而，這位新國王在將南越帶入了一個新的紀元同時，竟也帶來了一堆奇奇怪怪的問題，並在以後的日子哩，動搖了南越國的國本。

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南越明王的桃色風波

那麼，這位新即位的國王，到底是帶來了什麼奇奇怪怪的問題呢？說到底其實還是跟一個情字攸關，在前往長安前，趙嬰齊曾在南越當地取了一位南越妻子橙氏，兩人生下了趙建德，但之後趙嬰齊遠赴長安當侍衛，他又娶了一位漢地女子樛氏以排解自己身在異地的空虛寂寞，婚後兩人又生了一個小兒子叫做趙興。 這一前一後的兩兄弟，在趙嬰齊回國前沒有見過彼此，嫡長子趙建德在父親走後，交由故鄉的橙氏與南越大臣們代為照顧，而趙興則由趙嬰齊與樛氏親手養育，十二年過去，即便知道家裡還有一個大兒子在等他，但趙嬰齊的心裡天平，經過這多年來的相處，仍不可避免的偏向了相處時間更長的小兒子。

西元前113年，趙嬰齊帶著樛氏與趙興返回國內，久違未見到夫君與父親的橙氏與趙建德趕忙跑出宮中迎接，卻只見父王從馬車下來後，後面竟還跟著兩個陌生的女人與小孩，兩對母子彼此相望，一股劍拔弩張的氣氛油然而生，而跟在橙氏母子身後的南越百官也頓時有了不好的預感，而後來的事實也果然證明，百官們的預感果然沒錯，因為當趙建齊坐上王位後，他做的第一件事就是趕忙向漢武帝發了個請求，希望能立樛氏為后，讓趙興當南越太子，趙嬰齊此要求一出，南越國可說是舉國譁然，以丞相呂嘉為首的一眾大臣們群情激憤，屢屢向趙嬰齊進言反對，然而並沒有什麼卵用，固執己見的趙嬰齊仍然決定廢長立幼，將太子的位置讓給了趙興，並在隨後得到了漢武帝的許可，不過，與認可一同來的，還有就是漢使的「愛心勸告」 。

就與他的父親趙昧一樣，即使換了個國王，北邊的漢朝仍然盡心盡力的「邀請」趙嬰齊能夠有朝一日去長安朝拜漢武帝，面對漢使的邀請，這次趙嬰齊才選擇與南越官員持一樣意見拒絕前往，開始學起了父親用過的伎倆裝病不去，但漢朝並沒有想放棄的意思，所以便在之後的日子裡三番五次派出來使，於是趙嬰齊就只能一而再、再而三地演下去，結果就這麼過了十二年後，假戲成真，趙嬰齊還真就直接病死了，趙嬰齊死後，他被漢朝追諡為南越明王，小兒子趙興繼位，他媽樛氏也母憑子貴當上了太后，然而，這對母子由於出身問題，從上位伊始就遭到了南越人的不待見，當時的趙興年紀還小，於是南越國的朝政大權就落到了丞相呂嘉手裡。

南越國地理位置（搜狐圖片）

呂嘉這個人十分的不簡單，他從趙昧時代就開始擔任南越丞相，家族勢力遍及朝野，可這位年高德劭的老人家與樛太后的過節頗深，作為一個土生土長的南越官員，呂嘉始終認為南越國不能再向漢朝下跪了，而樛太后則完全相反，出身漢地的她認為南越不但要跪，而且跪的越快越好，就這樣，圍繞著南越國的對漢外交議題，一場暗流洶湧的「相后之爭」開始了。

為了擊敗樛太后，呂嘉曾不厭其煩，三番五次的去找趙興，試圖曉之以情，動之以理的讓趙興跟他媽決裂，加入自己這一派，然而結果想知道，樛太后畢竟還是人家的娘，想要在人家的眼皮子底下把自己的兒子牽走，那根本就不可能成功，情況往往是呂嘉說一句，樛太后就能說十句補回來，所以到頭來，趙興仍然不為所動，把呂嘉的話當成耳邊風，但呂嘉如此主動的攻勢，也讓樛太后開始警覺朝堂裡有個怪叔叔一直騷擾自己的小孩，兩人之間的關係更加惡劣，未免夜長夢多，樛太后決定也發動攻勢，讓兒子趕緊給漢朝上書求保護、邀請漢使來南越造訪，以上種種舉動都讓另一側的呂嘉氣得直跳腳，他認為再這樣下去，南越國遲早要毀在那母子倆手上，就漸漸的有了自己的「想法」，以後的日子裡，每當漢使來訪南越，呂嘉都選擇託病不去，但呂嘉完全不會想到，就正是這個他死也不見的漢使，竟帶來了一個強大的契機，讓呂嘉有了與樛太后抗衡的機會。

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南越國的終結

西元前113年，漢朝派出使臣安國少季帶領眾人出使南越，卻沒想到這個任務卻是所託非人，因為這個安國少季，可是個有故事的人，在當上使節之前，這位安國先生還有另一個身分——樛太后的情人！原來，早在樛氏嫁給趙嬰齊之前，樛氏與安國少季倆就曾有過一腿，後來玩剩了這才再送給趙嬰齊當老婆，如今安國少季來到南越，結果就是又見到了這個當年讓自己魂牽夢縈的初戀，時隔多年，樛太后仍姿色不減，天雷勾動地火，倆個人久違的見到彼此，馬上舊情復燃，國事講著講著竟就講到床上去了，不過，有句話說得好，天下沒有不透風的牆，更何況你還是在別人家裡搞，果不其然，這個消息馬上就傳到了耳目眾多的呂嘉那，正當鬱悶的老丞相突然得到了這份天上掉下來的花邊新聞，那叫一個開心唷，二話不說趕忙命自己的勢力大肆製造輿論，把太后出軌的事情從朝廷開始傳，等到太后好不容易走出年輕的粉紅泡泡後，驀然回首，才發現整個南越國上下都已經知道她私通漢使的秘密了……太后出軌事件爆出後，整個南越國舉國譁然，原先就已經不得南越人信任的樛氏，這下的形象更是完全崩塌，在一個完全看不起自己的國家坐那麼高的位置，樛太后的心聲大概也只有一句話：

我當時害怕極了！

為了亡羊補牢，樛太后在清醒後的第一個念頭，就是一定要把那個姓呂的老東西幹掉，於是便設下「鴻門宴」希望安國少季能夠拿出當夜滾床單的勇氣，在宴會上把呂嘉幹掉，哪曉得，一看到要動手殺人，安國少季馬上就腿軟了，在宴會上一直撇開太后的眼神，死活不願意動手，而呂嘉也是個聰明人，一看到太后的臉色，就知道這裡頭一定有鬼，隨即起身逃離現場，看到獵物就快跑掉的太后，簡直是一個氣急敗壞，拿起身邊的長矛作勢要直接拋過去，好在被一旁的兒子急忙攔住。這才沒釀成一場宴會血案，可到了這個時候，即使沒殺成，雙方也都差不多撕破臉了，宴會之後，呂嘉使出南越國一貫的祖傳秘訣裝病，遞了張假單從此閉門不出，這時候的呂嘉，有的已經不再是想法了，他已經開始暗中拉攏人馬，預謀發動政變，如今的南越國已是暗流湧動，大有山雨欲來風滿樓的氣氛。

南越國內部不穩的消息，不只充斥著國境之內，數日後，也很快地傳到了漢武帝耳裡，此時的漢武帝已經40多歲了，且才剛打爆匈奴，野心整個大膨脹，聽到南越有「反動分子」想要造反，漢武帝決心要來貫徹天朝的義務，當即下詔派兵兩千人去「關照」一下這個藩屬國。原本，漢武帝只是想給呂嘉一點壓力讓他不要輕舉妄動，結果這一刺激，眼看漢兵入境，呂嘉決定不等了，西元前112年，呂嘉以太后失德為由舉兵起事，起事後，他立馬廣造輿論，歷數樛氏幹過的種種賣國行為，號召南越人起來反抗，南越國人本就對這來自漢地的太后十分不滿，現在加上這波宣傳，一時間全南越國百姓全成了呂嘉的支持者，呂嘉也抓住時機，和自己的弟弟帶兵攻進了王宮，幾下手起刀落，將趙興、樛氏、安國少季等一派人等全部幹掉，另立原本趙嬰齊的長子趙建德為南越王。

這個時候，漢軍也得知了政變發生的消息，當即下令兩千人馬直攻南越都城番禺，結果卻中了呂嘉的誘敵之計，進入南越國腹地後遭南越軍包夾圍殲，考慮到漢朝實力強大，呂嘉隨後趕忙派人收拾符節用木匣裝好放到邊塞上向漢朝謝罪，然而，呂嘉的所作所為，終究還是不能得到漢朝的原諒，得知漢軍被滅後的漢武帝龍顏大怒，氣急敗壞的他隨後下令集結五路大軍共十萬人，浩浩蕩蕩地向南越殺去，漢軍加入戰局後，南越國的失敗就已是注定的結局，但即便如此，南越軍依然與漢軍奮勇廝殺，但仍無法阻擋漢軍強大的攻勢，呂嘉與趙建德眼見大勢已去，在番禺陷落的前夜乘船出逃，試圖逃到隔壁的閩越試圖東山再起，然而，逃到一半他的人馬即叛變，將兩人擒獲獻給漢軍處死。呂嘉與趙建德死後，南越國各郡縣紛紛不戰而降，南越國正式宣告滅亡，享國祚共93年，而這個數字，甚至還未及南越開國之君趙佗的歲數，國家沒有統治者命長，想來也算是歷史上的一大奇葩了吧！

滅亡的國家 綿延的遺緒

南越投降以後，漢武帝在當地設置了七個郡縣以便治理，至此，曾經雄踞東南近百年的南越國徹底消失在了歷史之中，然而，國家雖滅，但南越國由於其十分特別的歷史地位，在滅亡的同時，南越國也留下了許多有形與無形的歷史遺產，有形方面，一個不得不提的就是向來以「神秘」著稱的南越墓塚，曾有一番傳言如此說道，說是在南越開國皇帝趙佗過世時，為了掩人耳目，他的孫子趙昧首先做的第一件事便是為阿公舉辦一場聲勢浩大的國葬，當時趙昧將這場國葬辦的十分神祕，不但派人去戍守番禺四圍山嶺防止偷窺，還特地準備了四支一模一樣的送葬隊伍從城中的四個城門出發到達不同的下葬地點，這種特立獨行的安葬方式，最終使得沒有人知道趙佗真正的葬身之地到底在哪，同時也留下了趙佗墓內多珍寶的流言。

在往後的兩千年裡，找出趙佗墓一直都是盜墓者們十分熱衷關注的焦點之一，甚至連三國時代的孫權，也曾為了籌措蓋廟資金，組織人馬四處蒐查，可最後趙佗的陵墓沒找到，最終只得草草收場，之後，嶺南各地也出現了許多民間盜墓者，他們窮盡一切線索試圖找出趙佗的墓，但都無功而返。直到一千七百多年後的1983年，中國政府透過組織考古隊，這才在南越的考古工程上取得進展，找到了文王趙昧與趙嬰齊的陵墓，並在裡頭出土了著名的「文帝行璽」與「絲縷玉衣」等文物，而這兩項文物，至今仍是人們提到南越國，必不可少的兩項重要象徵。

而說到南越國的無形遺產，那可就多得多，像是兩廣地區的漢化、古越人文化的保存等等，但當中最重要的，還不能不提到那個與南越國名相反的國家——越南。

由於南越國地跨嶺南、交趾（今越南北部）的遼闊疆域，事實上，南越國的歷史並不只是中國歷史的一部分，也豐富了越南的歷史，因為南越國的興亡，曾屬南越國部分疆域的越南從此以後也成為了漢儒文化圈的一員，受到中華文化的影響，越南在歷史上也有過很多不同的朝代，但南越國這個國家能否算是越南歷史上的一個王朝，則是越南歷史充滿複雜與爭議的一個問題，有的認為是，因為這能夠拉近越南與中國一脈相承的文化關係，使越南能夠在當年的宗藩體系中得到更多宗主國的青睞，但也有人認為不是，尤其是步入近代，宗藩體系崩解、民族主義風行以後，這種思潮更加地大行其道，至今，大部分的越南學者皆認為南越不算是一個越南朝代。

不過，雖然如今的南越國已大致不被越南史學界認可，但有一點值得玩味的，就是越南的國名由來，據清朝官修的《大清一統志》記載，西元1802年，當時的阮朝國王阮福映，為了求得清朝冊封，就上書希望清朝能夠賜與阮朝「南越」之名，可沒想到這個名稱一送到嘉慶帝的手裡，馬上就讓他想到了南越國這個曾佔領兩廣的「割據政權」，因而以「南越」包含兩廣地區為由，改將二字顛倒過來成了「越南」頒賜回去。所以，若說南越國的存在留下了怎樣的歷史遺產？ 除了玄乎的寶藏與古墓，今日我們稱呼的越南之名，就某種程度而言，大概也能算是一個答案吧！

【本文獲「歷史說書人History Storyteller」授權轉載。作者：睿信 柯】