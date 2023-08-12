古代皇帝身後為何都有「兩把大扇子」？曾是「進口武器」暗藏機關

古代皇帝聽政或出巡的時候，身後兩側總會有人高舉金黃色的長扇。



這些扇子可不是拿來搧風那麼簡單，而是從武器演變而來的！

原名超霸氣叫作「卓影辟邪」 點圖了解更多：

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當時，明朝永樂皇帝發動靖難之變，將自己的姪子明惠宗趕下台，成為皇帝，由於不是以正當手段即位，擔心被人刺殺，因此特定從國外引進刀劍類武器，並偽裝成扇子的樣子。

中國導遊房博在微博影片中分享，明朝政治家陸容在《菽園雜記》提到，「奉天門常朝，御座後內官持一小扇，金黃絹以裹之。常聞一老將軍云，非扇也，其名卓影辟邪。永樂間外國所進，但聞其名，不知為何物也」。

意思是永樂皇帝經常在太和殿前御門聽政，身旁總會有人舉著扇子，但據說那其實是從國外引進的武器，叫做「卓影避邪」，但作用不知為何。

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現代故宮學者單士元則對「卓影避邪」進行近一步的研究，在著作《故宮史話》中指出，卓影避邪為一把三刃的刀劍類武器，為了避免傷及皇帝，外側會用鐵線與黃絹包裹，因此外形看起來像扇子，同時也達到偽裝及遮擋的作用。

立在皇帝身後兩側，遇到緊急情況時，持扇的人只要手臂一抖，線圈就會自然脫落露出三刃。

房博進一步解釋，由於永樂皇帝發動靖難之變才即位，再加上前任皇帝明惠宗不知去向，擔心有人會刺殺他。

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例如曾有一名官員景清上朝時，就曾偷帶利刃試圖刺殺他，永樂皇帝起初是為了安全問題，從國外引進「卓影避邪」。

不過，到了宣統時期，反對勢力基本上消失了，不再威脅皇帝的安全，卓影避邪才從武器演變成扇子，主要功用是可以加強室內空氣流動，因此被稱為「避瘟扇」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代皇帝出巡、上朝時，身後為何都有兩個大扇子？真實用途不是用來搧風，竟是超強武器】