朱元璋稱帝大殺功臣　開國元老僅他一人靠機智成功保命　返鄉善終

明太祖朱元璋「極度猜疑、心狠手辣」的歷史評價深植人心。



他登上皇位不久，開始對出生入死的老臣下毒手，有一說是朱元璋擔心在他死後，性格溫吞的繼位者朱允炆無法控制朝廷，萬一這群老臣發起叛亂，大明江山將毀於一旦，因此必須剷除隱患。

曾經跟著朱元璋打天下的兄弟們，像是胡惟庸、藍玉、李善長等人皆落得慘死下場，其中卻有一個例外，就是伴君40年的老臣「湯和」。

花錢打發掉身邊百餘妻妾 連這種事也第一時間稟報朱元璋 點圖看看湯和得以善終原因：

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他在明初的腥風血雨下，全身而退，返鄉善終。為什麼湯和沒被朱元璋視為眼中釘？原來他靠著不凡智慧，機智躲過殺身之禍。

從不以大哥自居，湯和一心跟隨朱元璋

湯和是朱元璋的老鄉，他善於謀略、個性沉穩。1352年，湯和加入郭子興的起義軍，反抗元朝統治，他屢建戰績，被授予千戶之職。隨後，湯和寫了一封信給朱元璋，號召他加入義軍一起征戰，那年朱元璋25歲，湯和27歲。

湯和比朱元璋年長，又是軍中前輩，卻從不以大哥自居。當時，朱元璋早就展現過人的膽試和魄力，但很多將領是朱元璋的同輩，對他不服氣，不願聽從指揮，唯有湯和聽命行事，因為他早就看出對方的帝王天賦。

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曾經酒後失言釀大錯，湯和晚年更加謹言慎行

湯和一路跟隨朱元璋過關斬將，先後攻克張士誠、方國珍等勢力，最終開創了大明王朝。當朱元璋登上帝位後，湯和本該迎來名利雙收，沒想到只得到一個元帥的虛名，這跟他的戰功天差地別，看著一起打天下的兄弟升官封爵，湯和想不透，跟朱元璋情同兄弟的情分，竟然這麼薄。

湯和後來才明白，原來是自己一次酒後失言釀下大錯！過去征戰時，他曾請示朱元璋，沒有得到滿意的答覆，便酒醉吐出狂言：「我鎮守此城（常州），就像坐在屋脊之上，左顧則左，右顧則右。」暗示朱元璋管太多，讓他的處境左右為難，自己一個人就能妥當把守好這座城，朱元璋當時聽到傳聞非常不悅。找到癥結點後，湯和懊悔不已，也深怕疑心越來越重的朱元璋，會永遠把他放入黑名單。

為了明哲保身，湯和不再把戰功掛在嘴邊，絕口不提當年征戰福建、西北的往事，甚至主動提出要退休、交出兵權，表明心中沒有任何雄心壯志，這招果然奏效，讓朱元璋放下不少戒心。

不只表達告老還鄉的決心，根據《明史》記載，晚年的湯和謹言慎行，每年固定上京朝見朱元璋，在朝中聽關的國事，皆不向外洩露。身邊的百餘妻妾，湯和最後全部用錢將她們打發走，所得的退休賞賜也幾乎拿去造福鄉里。有一次，大臣李善長要跟他借三百名士兵整修房子，湯和也在第一時間稟報朱元璋，君臣之間沒有秘密與猜忌。

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深得朱元璋信任，湯和得以返鄉善終

深得朱元璋信任的湯和，卻在1390年左右重病纏身，開始不能說話，連站立行走都有困難。赴京朝見的時候，朱元璋想與他敘談故鄉與征戰天下的往事，湯和不能對答，讓朱元璋淚流不止。不久之後，湯和病逝，享年七十歲，追封為東甌王。

伴君如伴虎，在充滿肅殺之氣的明朝，湯和能順利躲過一劫、獲得朱元璋的信任，最終得以善終，全靠他不凡的人生智慧，值得後世學習。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：朱元璋稱帝大殺功臣！開國元老只有他機智過人，靠1招躲過殺身之禍、返鄉善終】