中國最美公路．多圖｜新疆獨庫公路恢復通車 一日可穿越四季
撰文：許祺安
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《央視新聞》消息，被譽為「中國最美公路」之一的新疆獨庫公路5月31日恢復通車，7座及以下小型車輛均可通行。受氣候與地質條件制約，獨庫公路每年6月至10月開放通車，僅開行約4個月。
據介紹，獨庫公路地處天山中段，連接南北疆，北起克拉瑪依市獨山子區，南至阿克蘇地區庫車市，全長約561公里。這條公路被譽為「縱貫天山脊樑的景觀大道」。行駛在獨庫公路上，一天就能穿越四季，看遍極致地貌，每個轉彎都藏着意想不到的風景變化。
獨庫公路始建於上世紀70年代，1983年9月全線貫通。此前，從北疆獨山子到南疆庫車需沿着天山山脈繞行1000多公里。獨庫公路的建成，將南北疆通行距離縮短了將近一半。
獨庫公路穿越雪山、草原、峽谷等多種地貌，是一條縱貫天山脊樑的景觀大道，沿途串聯起獨山子大峽谷、那拉提草原、巴音布魯克天鵝湖、天山神秘大峽谷等核心景區。
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