中國最美公路．多圖｜新疆獨庫公路恢復通車　一日可穿越四季

《央視新聞》消息，被譽為「中國最美公路」之一的新疆獨庫公路5月31日恢復通車，7座及以下小型車輛均可通行。受氣候與地質條件制約，獨庫公路每年6月至10月開放通車，僅開行約4個月。



2024年8月9日，新疆伊犁州，‌獨庫公路哈希勒根達坂風光。（視覺中國）

2025年5月31日，新疆庫車舉行了獨庫公路通車儀式，標誌着該公路提前全線通車，沿途風光無限。（曾文平/視覺中國）

2025年5月31日，新疆庫車舉行了獨庫公路通車儀式，標誌着該公路提前全線通車，沿途風光無限。（曾文平/視覺中國）

據介紹，獨庫公路地處天山中段，連接南北疆，北起克拉瑪依市獨山子區，南至阿克蘇地區庫車市，全長約561公里。這條公路被譽為「縱貫天山脊樑的景觀大道」。行駛在獨庫公路上，一天就能穿越四季，看遍極致地貌，每個轉彎都藏着意想不到的風景變化。

2018年7月10日，新疆獨庫公路，車輛在群山中行駛。（視覺中國）

2018年7月8日，新疆獨庫公路，遊客在高山湖泊邊拍照遊覽。（視覺中國）

2024年8月9日，新疆伊犁州，‌獨庫公路哈希勒根達坂風光。（視覺中國）

獨庫公路始建於上世紀70年代，1983年9月全線貫通。此前，從北疆獨山子到南疆庫車需沿着天山山脈繞行1000多公里。獨庫公路的建成，將南北疆通行距離縮短了將近一半。

2025年4月17日，新疆塔城地區，獨庫公路周邊風光。（視覺中國）

2025年4月17日，新疆塔城地區，獨庫公路周邊風光。（視覺中國）

2024年7月15日，新疆阿克蘇庫車，獨庫公路大龍池。（視覺中國）

獨庫公路穿越雪山、草原、峽谷等多種地貌，是一條縱貫天山脊樑的景觀大道，沿途串聯起獨山子大峽谷、那拉提草原、巴音布魯克天鵝湖、天山神秘大峽谷等核心景區。

獨山子大峽谷景區。（央視新聞）

那拉提。（央視新聞）