江西男生造出15條「超薄陶瓷裙」　登米蘭時裝周　女明星搶着穿

服裝設計師、陶瓷藝術家梁礫文，90後，景德鎮人，家中三代都是陶瓷匠人。2019年起，他開始研發可穿着的陶瓷面料。受到薄胎瓷的啟發，他將陶瓷燒成0.4毫米厚的6厘米正方形薄瓷片，再與針織、棉麻、皮革等面料粘合，手工穿孔、縫製成陶瓷裙。



編輯：王晨璇 責編：魯雨涵（一条）



訪問他時，梁礫文正在為陶瓷面料申請國家級發明專利。他手工製作的15件陶瓷裙，曾多次登上中國、英國、荷蘭、新加坡等各國時尚雜誌的封面。入選了倫敦時裝周、米蘭時裝周，劉雯、陳粒、薛凱琪、劉昊然等明星藝人都穿過樑礫文的設計。去年8月，梁礫文回到家鄉景德鎮，舉辦了他在中國的第一場個人時裝秀。一条在時裝秀準備前夕拜訪了梁礫文，聊了聊他的陶瓷設計、工藝和理念，以及他為推廣「景德鎮時尚」而做出的努力。

梁礫文正在為個人時裝秀做準備。（一条授權使用）

梁礫文設計的陶瓷裙子：

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獨創陶瓷面料 把600片薄胎瓷做成陶瓷裙

我們見到梁礫文的時候他正在工作室中，為他在中國的第一場個人時裝秀做最後的準備。由於同時在米蘭和倫敦學習、工作，他今年只回到景德鎮4天，而所有的準備工作，都需要他在這幾天內迅速完成。8月的景德鎮超過40度，做陶瓷的工作室沒有空調，剛剛結束長途飛行的梁礫文，一遍遍修改衣服上的幾處瓷片的細節。秀場中會用到的10幾件衣服都是他最拿手的設計，但在他看來仍有可以精進的地方。

經過反覆調整、修復，剛剛出窯的0.4毫米方形薄瓷片，粘合到針織面料上，這樣就得到了梁礫文的獨創設計——可穿着的陶瓷面料。梁礫文從2019年開始接觸陶瓷面料，到截稿時已經成功製作了15套左右的陶瓷服裝。憑藉精湛的手作技術和的突破性的時裝設計，這位剛滿30歲的年輕設計師入圍了2023年Vogue Fashion Fund（中國青年設計師扶持計劃），入選了米蘭時裝周、倫敦時裝周，並正在為陶瓷面料申請國家級發明專利。

陶瓷與時裝的跨界設計，是近幾年的一大熱門趨勢。已經有很多海外品牌，會把陶瓷打碎，然後貼在衣服上，但這樣設計出來的衣服不僅很重，陶瓷也只起到了裝飾作用。受這些設計的影響，梁礫文開始探索、研發陶瓷面料的工藝。

如果要做服裝，為什麼不直接把陶瓷和面料貼合，先做成一個可以穿着的、又靈活的面料呢？

梁礫文燒出的方形薄胎瓷片，可以透光。（一条授權使用）

作為一個在景德鎮長大的孩子，梁礫文第一個想到的是薄胎瓷的技術。這種始於明代的非遺工藝，可以把胚體燒到0.1毫米到0.5毫米的厚度，由於和一般針織面料的厚度相差不多，粘合在一起後，再人工碾碎，就能變成一個可以隨意彎折的陶瓷面料，像珠片面料一樣，可以貼合人體，進行自由的活動。但研發過程並非一帆風順。梁礫文回憶說：

我想要的是那種格式化的、平整的正方形薄瓷片，因為無數個正方形才能拼成一塊面料。

由於面料對陶瓷厚度和平整度的高要求，他花了一整年的時間測試、調整燒瓷的配方。起初，他燒的瓷片要更薄，甚至只有0.1毫米，但是在窯的高温、高壓之下，瓷片非常易碎，幾乎很難得到一個完整的瓷片，所以他只能反覆調整泥漿、膠水和水的比例，讓泥漿有柔韌性，再用人工擀製的方式把它弄得很薄，容易脱模，又不那麼容易乾裂。

2019年的夏天，我每天都在做這個嘗試，那個時候和現在一樣非常炎熱，因為太陽很烈，我們一般只能陰乾，但沒想到當時的天氣熱到，哪怕是陰乾，它的胚體還是會碎裂，這讓我特別懊惱。只能硬着頭皮反覆去做。

經過無數次實驗之後，梁礫文把瓷片的燒製厚度確定為0.4毫米，製成一個個6厘米x6厘米的方形薄瓷片，以確保瓷片不僅堅硬、透光、有韌性，而且在拼接的時候能嚴絲合縫。

託景德鎮特有的高嶺土的福，燒製出來的瓷片色澤冷豔。把瓷片平鋪粘在針織或者棉麻的面料上面，從四方把它碾碎，再人工鑽孔、手縫，最終做成一個比較耐牢的陶瓷裙。一件同針織結合的陶瓷裙大概會用到600片瓷片，重量在兩公斤左右，比皮衣或者冬季的大衣還要輕一些。穿上身之後，既像一個先鋒的當代雕塑，又呈現出服裝特有的廓形和體量感。

可穿著的藝術品

我覺得我的衣服更像是可穿着的藝術品。

梁礫文服裝設計的靈感，大多來自於他從小在景德鎮的生活經歷。2024年，受到徐克導演《青蛇》這部電影的啟發，梁礫文製作了一條陶瓷長裙。起初是因為他發現青蛇的鱗片，和哥窯的紋理有非常多相似之處，便選擇了用哥窯的圖案在裙身上覆刻青蛇的紋路。在設計的時候，他也將蛇的形態納入到版型之中。電影中蛇在身上纏繞的鏡頭給梁礫文留下了很深的印象，於是他選用了同樣的方式剪裁、留白，突出服裝的層次感。

不止這件，梁礫文幾乎每件衣服的設計，都融合了傳統陶瓷工藝中的設計元素。梁礫文介紹說：

藍色的這件裙子，設計靈感主要來自窯變的漸變釉，然後我又用金繕的工藝製作了裙子上的金色線條。我覺得把藍色、金色兩種顏色搭在一起，視覺衝擊力會更強，也是我比較喜歡一點的陶瓷美學。

梁礫文幾乎每件衣服的設計，都融合了傳統陶瓷工藝中的設計元素。（一条授權使用）

用當代藝術的創作方法去解讀、傳播景德鎮的文化，讓更多不同國家、不同背景的人，特別是年輕人了解到景德鎮，是梁礫文一直以來的目標。他甚至會特意去尋找那些看似過時的中國傳統元素，比如被陶瓷廠淘汰的上世紀八九十年代的花開富貴圖案，按照他自己的方式重組，再用時尚的語言把它敘述出來。

梁礫文特別提到了一件梅花印花的短裙：

梅花的靈感來自我家樓下的路燈。景德鎮的路燈是用陶瓷製作的，我讀書的時候每天都會經過，它像是一種刻在我心裏的圖案，最後選了這一種比較俏皮的方式，還原我心中家鄉的樣子。

另一個給梁礫文留下深刻印象的家鄉元素，是景德鎮瓷廠的窯工。受到工人工作環境的啟發，他製作了一件紅色的陶瓷裙，也是他眾多作品中唯一一個顏色鮮豔的設計。紅色代表紅色的窯口，夏日炎熱的工坊。幾乎每年夏天，陶瓷工廠都會超過40度，但仍然能看到不少高温下堅持燒窯的窯工。

幾乎每年夏天，陶瓷工廠都會超過40度，但仍然能看到不少高温下堅持燒窯的窯工。（一条授權使用）

「對我來說，景德鎮的工人是一個非常熟悉的群體。因為我的家人、朋友，他們都是陶瓷工人。我家裏從爺爺那一輩起就是做瓷的，我的爺爺和三個姑姑，都在國營瓷廠工作過。爺爺負責在窯口控制温度。以前還在用柴窯的時候，柴窯的上、中、下不同高度的温度都不一樣，每種釉都要在不同的位置燒製，才能得到理想的顏色。」

這是一份難度很高的工作，他們要反覆測試，甚至像個化學家了。

陶瓷工人的專業和辛苦，梁礫文從小看在眼裏。他希望用這樣一種藝術的表達方式，讓更多人看見窯工的生活狀態和付出。

把景德鎮的時尚帶給世界

「碎片」元素，一直貫穿在梁礫文的設計之中：

在景德鎮，陶瓷碎片常常是一個無法忽略的細節，這給了我很多靈感。

對他而言，相較於光鮮的一面，景德鎮更像是一個破碎的城市。由於對陶瓷品質的嚴格把控，在新中國成立「十大瓷廠」之後，這些國營瓷廠一直有20%左右的瑕疵率。為了避免不達標的瓷器流入市場，一般這些「殘次品」都會直接被打碎。

這一切都被梁礫文記在心上，也影響了他的審美體系。

陶瓷面料的細節（一条授權使用）

每次陶瓷裙的製作，也是梁礫文和「碎瓷片」交手的時刻。由於只有景德鎮的高嶺土，才能燒出符合他標準的瓷片，在英國求學和製作服裝的梁礫文，只能把瓷片在景德鎮燒好，再寄到倫敦縫製。長途運輸不僅費用很高，還會有不少損壞，他會特意保留原有的損壞痕跡：

我好像習慣了這種不完美的東西，碎掉的東西其實特別好，陶瓷就是易碎的，我覺得這樣很真實。

去年，梁礫文輾轉了意大利的四座城市，拜訪當地的皮革工匠，學習米蘭制包工業中特有的「封層」技術，對陶瓷面料封層之後，不僅讓陶瓷面料更加牢固，安全性也會顯著提升。梁礫文打算在技術成熟後，開始嘗試粘合陶瓷和皮革，再做成陶瓷包，或者可拆卸陶瓷配飾。

梁礫文同小姑學做玲瓏瓷。（一条授權使用）

這些技術的創新離不開他一家三代陶瓷人的傳承。從十幾歲的時候，梁礫文就開始到姑姑的陶瓷廠學習技術。「我的小姑是做玲瓏瓷的，她的手藝非常好，教了我許多有關陶瓷的知識。但老一輩的人可能不太容易接受新的東西，我也是花了很長時間才說服我的父母、姑姑們接受我的設計和幫忙製作的。」

梁礫文父親合作完成陶瓷面料的製作。（一条授權使用）

目前，一條陶瓷裙的製作周期大概為一個月，由梁礫文和家人合作完成。疫情期間，由於無法從英國回到景德鎮，在燒陶的時候，父母和二姑都幫助了他很多。

談及家人，梁礫文總是充滿感恩。「有時候我覺得自己就像一個風箏，而他們拽着那根風箏的線，不管我飛到多遠，我始終被他們託舉着，就很有安全感。」

不過他也坦言，像他這樣還願意學習這門技術的本地年輕人並不多。許多景德鎮人都不願意去學做陶瓷了，做陶瓷甚至是一個「學習不好的小孩」的標籤。這讓梁礫文覺得非常遺憾，因為很多人有着家族的傳承、知識，卻在他們這一代都斷掉了。

梁礫文說：

我是一個特別願意跑來跑去的人，但景德鎮就像是我的根。從景德鎮到上海、倫敦、米蘭，未來我也不知道自己會在哪裏，但我會一直帶着我的陶瓷知識、文化，把獨屬於景德鎮的時尚展現給這個世界。

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