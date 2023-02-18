農村小子「用樹枝爛布造衫」驚變仙女　自拍時裝秀華麗如敦煌壁畫

來自陝西農村的小夥兒雯方突然火了。他用廢棄的破布、拾來的枯枝、農村簡陋的佈景，為自己打造了一場場華麗的時尚大秀。雯方以敦煌壁畫、《末代皇帝》為靈感創作的「大秀」，儘管佈景簡陋、素材破舊，卻有華麗的美感。在破敗的環境中，他時而化身末代皇妃，時而變成出土的佛像，美得高級又有靈性。中國傳統美學是他創作的重要根基，他說，在他家鄉的黃土地和黃河水之間，他永遠能迸發無窮的靈感。



撰文：周天澄 責編：陳子文（一条）

他自稱是「無性別模特」，網友評論他「泥濘裏開花」、「上天賞飯的天賦」。在創作的背面，他小時候因為外貌被欺凌，長大後的時尚夢想屢屢受創，開始創作後，又遭受了許多負評和攻擊。好在，來自家庭的溫情和支持撐住了他。

在農村，做一場場「國風時尚大秀」

我們在北京郊區的一家小賓館見到了雯方，他戴著耳環，長髮起，髮繩輓成了一個黑色的蝴蝶結——湊近看才發現，「髮繩」竟是一個黑色的垃圾袋。他笑笑說，這是一時找不到綁頭髮的東西，隨手扯來的。這也是他最近一段時間的主要工作：用生活中隨處可見的日常用品、乃至垃圾廢品，打造自己的時尚造型，走一場一個人的時裝秀。

他把這個過程拍下來放到網上，好評如潮。某個角度來說，他的臉並不符合當下主流的審美，高顴骨、寬下顎、細長的眼睛。但同時，他雙腿細長，肩胛骨「漂亮得像是要生出一對翅膀」（粉絲語）。更重要的是，他走秀時姿態舒展自如，仿佛置身一線大牌的T台。

農村小子成為「鄉野超模」之路（點圖了解更多）▼▼▼

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事實上，這些華麗的大秀基本都是在他家裏——陝西大荔的一個農村完成的。最出圈的一期「鄉村大秀」，他借鑒了電影《末代皇帝》和海盜爺（設計師John Galliano）1998年的秀場造型，在牆上一邊投影播放這部片子，一邊完成了自己的走秀。

「開秀」前，他展示了自己的服裝道具：旗頭是用鞋盒和花自製的；服裝多是廢棄的被罩和床單；手套是洗碗橡膠手套；肩部的裝飾是一個金屬風的瓜子包裝袋。他對「秀場」佈置得也頗用心，找來了羊圈的門板，廢棄的窗框，綠色的野草和紅色荊棘，在窗外放置了一面反射光線的鏡子，配上牆上影片人物的光影流動，一時之間仿佛真的還原了一場清朝末年的舊時綺夢。

《末代皇帝》他來來回回看了許多遍，最難忘的是一個小皇帝吃母乳、老妃子們泛舟湖上偷偷窺視的鏡頭，「像一幅畫一樣」。為了那一個鏡頭帶給他的感覺，他拍攝了一整個系列。他對「美」有超強的感知力，靈感源源不斷。很長一段時間內，他最大的苦惱是「我腦子裏有這麼多想法，等不及要把他們呈現出來。時間永遠不夠用」。

雯方2023年初辦的一場實體時裝秀（點擊放大瀏覽）：

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做飯的時候切著青紅色的辣椒，他覺得「這個配色真美」；又聯想到敦煌飛天的元素，他想「能不能把它做出人間煙火的感覺？」；那些閃光的靈感像一個線頭，他順著線頭去尋找合適拍攝的場景。為此，他日思夜想，走在路上的時候也總在尋覓。這種尋找沒有什麼方法論，幾乎都是在一瞬間，「那個感覺對了」。

「敦煌」主題的拍攝就在一座廢棄的土屋裏，因為長久無人問津，已經結了蛛網，蛛網上掛著鮮活的蜘蛛。悶熱的環境裏，蚊蟲肆意橫行，但是他一看到的時候，就知道，這是自己想要的拍攝環境。他的造型材料，往往就來源於走秀的現場環境。這是他操作的思路之一：在一個合適的場景中，總能找到可以為他所用的造型材料，而且這些材料一定和這個場景是匹配的、和諧的。「在我眼裏，萬物皆可高級」。「就像你去河裏玩，就一定會找得到魚」，和他一直合作的化妝師十億在旁邊補充說明。十億和雯方是老鄉，在一個老鄉群認識，十億看到了雯方的朋友圈，對他的表現和審美非常欣賞，從此開始了合作。

「敦煌」那一期，服飾就是從土屋旁邊撿的各色破布條，紅的綠的黃的，他把它們披掛在身上以後揚起來，就真的有了敦煌飛天的神韻。他又把塵土吹到自己的頭上臉上，站到了土房的失修的頹垣牆角之間，配上拾來的枯枝，垂下眼簾，在幽暗的光線下，像是剛出土的佛像。蚊蟲落在他裸露的皮膚上，「佛像」一動不動。

關於「美」的夢想從未熄滅 點擊放大瀏覽更多雯方作品▼▼▼

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在拍攝這件事上，雯方有一種執著的勇氣。蚊蟲叮咬對他來說根本不算什麼，「不就是日常生活嗎？日常也會有蚊子，那裏多一些而已」，他輕描淡寫。但也遇到過真正的險境。家鄉山川風物給了他無窮的靈感，他的拍攝也深入其中。有一期植物主題，他想要表現植物在峭壁的生存狀態，於是真的爬到了崖壁之間，赤腳走來走去，「地上有刺，又站不穩，我得抱著樹，把人掛在上面，才不至於掉下去」。

又有一期「黃河」主題的拍攝，他直接下到了黃河湍急的水流裏。「剛下去那一下，水流快要把我沖走了，我得使勁兒把手指插進泥裏固定住自己。朋友讓我趕緊上岸，我不肯，我下都下來了，怎麼還能上去」。就那樣把手插在泥裏，他完成了整場拍攝。上岸後看著河水的流速，他感到後怕，「覺得自己當時怎麼那麼傻」。但他很明確，以後看到合適的景，還是會這樣義無反顧地去拍。「不拍的話，我心裏會不舒服」。

當一個鄉村超模，像植物從泥土裏長出來

雯方1990年生，初中的時候，家裏的衛星電視可以點播頻道，他愛看各類T台走秀，而且隱約覺得，時尚工作可能會是自己喜歡的，一顆嚮往美的種子就此種下。上了高中，他在一家二手雜誌店第一次看到了一本《ELLE》，被內頁模特觸動到，很多模特長相並不符合主流審美標準，但神態、表情、氣質，都在表達更多元的「美」。

家庭，一個溫暖宇宙 （點圖放大閱讀▼▼▼）

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因為從小喜歡畫畫，他大學學了平面設計。在大學，他如飢似渴地泡在雜誌區翻看時尚雜志，這也是對他審美理念影響很大的幾年。他本來隱約覺得，自身條件普通，將來如果做一個時尚圈的邊緣從業者就很好。但那幾年他開始逐漸覺得，或許自己也可以成為那個直接表現「美」的人。畢業後，他很短暫地做過一陣子設計的工作，但在家鄉陝西，這樣的機會很少，那些工作也並不能真的發揮他的創造力，工資又奇低，他沒有停留太久。

之後，他做過門童、做過保全（這些工作都比當設計工資高），也做過幾年銷售。他家境普通，知道自己先要解決生活的問題。但他一直想當模特，面試過不少模特公司。有些讓他先交錢拍模卡，之後自然是石沉大海。有時候被坑了一次，他去下一家模特公司，照樣掏錢。「因為真的想做這個嘛，有僥幸心理」。被坑過幾次以後，他不再交錢了，但仍然會懷著希望去面試。但這條路上，他從來沒有收到過好消息。2018年左右，他想明白了，「這樣不行，我得先有自己的作品」。

一盤撿來的眼影盤成了這條路的開端。那時候他姐姐在外打工，當地小偷很多，有小偷偷了女孩子的包，值錢的東西拿走，不值錢的隨地亂丟，恰好一盤眼影盤就丟到了他姐姐的門前。姐姐知道他喜歡這個，送了給他，從此他開始模仿明星的造型封面，拍仿妝視頻。一開始拍，他用一台卡片機，就在一個不到10平米的小屋子，「眉毛畫得像兩根黑柴火，一盤眼影盤搞定所有妝容。也就打了光拍出來看還可以，其實生活裏根本經不住看」。他坦然承認，即使到現在，化妝技術較那時進步了不少，但手法還是粗糙。他模仿明星，也不求完全的形似，而是希望能滲透進自己的風格。

雯方模仿過的一系列名畫（點圖放大欣賞▼▼▼）

起步的時候，辛辛苦苦拍了半天的視頻沒幾個人看，他也感覺沮喪。「有時候沮喪個一天半天的，但還是放不下，可能過了一天腦子裏有個新想法，就又立刻去（拍視頻）了。」有一天，「農村小夥模仿劉雯」突然上了微博熱搜，朋友跟他說了，他還有點恍惚。上熱搜了以後，他眼看著粉絲幾萬幾萬地涌進來，他不敢太把這件事當回事，「覺得自己還不太成熟，接不住這個，只有好好繼續做內容」。

一個男生在鏡頭前穿誇張的女裝，畫濃艷的妝容，並不總能被大眾接受。有人罵他不男不女，是變態，他不當回事，「從一開始做這個，我就知道一定會被罵博眼球之類，我有心理準備。再說，這和我小時候經歷過的比，算得了什麼」。小時候，他因為長相和家庭條件，長期被欺凌。學校的小混混把他叫到角落，沒有任何理由地毆打他，一周總得有個幾回。好在他天性陽光，童年沒有給他留下什麼陰影，倒是培養了超強的心理承受能力。網路負評再難聽，他最多難受一頓飯的時間。飯消化了，負面情緒也一並被消化掉。「而且有些負評也有道理，說我化妝或是拍攝不好，確實是我需要改的。至於有些完全沒道理的攻擊，在意幹什麼呢？又不是咱們自己的問題」。

他說自己是「無性別模特」，「我希望一件衣服，男生穿是一種好看，女生穿是一種好看。不一定非要區分男女性別」。這恰恰暗合了時尚圈的「unisex」風潮，山本耀司早早說過，「誰決定了男女服裝應該有區別呢？我的男裝穿在女性身上和女裝一樣好」。T台上，男性身著粉色、蕾絲、豹紋、裙裝等等元素早已不鮮見。

後來，支持和贊美越來越多。一個姐姐自己生病了，生活受限，特別喜歡他對愛好的執著和天分，說無論雯方有什麼拍視頻的需要，她都願意資助；有的粉絲急於讓他被世界看到，說自己會四國語言，願意免費幫忙翻譯視頻；還有粉絲提出要教他英語，因為「將來走向國際總是用得到的」。他感念這些好意，但對各式各樣的誇獎也看得比較平淡。「我知道我自己大概做到什麼程度了，關注自己要做的事情就行了」。

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一轉眼，他拍視頻已經數年時間，從一開始的模仿明星，逐步變成了個人的主題時尚造型創作，思路也越來越大膽。性別界限的模糊已經不稀奇，很多時候他的靈感是跨越了所有界限的——他把臉塗白，眼角塗紅，戴上假劉海，在深夜裏模仿陰森恐怖的紙扎人；或是在渾身上下撲滿麵粉，成為一尊石膏雕塑。他說比起天分，自己是因為真的熱愛才會如此，他的手機裏有兩萬多張圖片素材，給他靈感，給他啟發，都是他為「美」而收集的。

母親對雯方的影響很大。10年前，母親患上重病，很快就離世。他記憶裏的母親非常陽光、美麗，但是是一個典型的「一生都在為別人活著」的中國女性，永遠在為一家老小操心。「她生病以後，想要少操心別人，多為自己活著。但是她好像已經學不會怎麼為自己考慮了。即使想為自己活著，也已經時日無多」，「我就覺得，人活著就要做自己想做的事情，而且要趕緊去做」。

一開始，他對於在家拍視頻有些顧慮，不太敢被人看見。在這個民風相對保守的村子裏，他擔心自己的「離經叛道」會影響父親在村裏的好人緣。後來，他發現父親非常坦然地接受了這一切。在接受其他採訪的時候，父親說，只要他做的是正事，不是邪門歪道，我們就應該支持。雯方說自己有一群「神仙家人」。儘管家境普通，但是全家都是陽光開明的性格，這種性格幫助他健康地度過了被欺凌的童年，又度過了做視頻以來的每一個相對低潮的時候。家人從來沒有質疑他，或是想要干涉他的意思。

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最近，他的父親真的幫了兒子一個忙。在一期皮影戲主題的拍攝中，雯方需要兩個木框，他求助於在村裏做木匠的父親。儘管那幾天父親特別忙，但還是二話不說，在半夜開始為他準備道具。父親對他拍的視頻本身並不感興趣，也不懂得新媒體、時尚這些，甚至不認識字——「連網上別人罵我，他也看不懂。」他只是確認兒子在做自己的「正事」，就再沒有干涉。有一次，父親用電摩載著他，被村裏其他人故意打趣，「你這拉的是誰呀？」父親直接懟了回去：「拉的我女子（方言中女兒的意思），咋了？」隱晦的偏見被父親用直接的方式化解掉了。

在雯方視頻裏經常出現兩個小女孩，是他的堂妹，一個上小學，一個上初中。堂妹做他的小模特，和他一起扮成花妖或是天鵝，十分乖巧。他沒想到，妹妹還因此在同學裏成了「名人」——電腦課，小孩們都借機上網刷B站（BiliBili），沒想到就刷到了自己的視頻。一時間，全班都擁上去看。沒有人評判他這個哥哥是否奇怪、是否出格，他們只感覺羡慕，羡慕這位有創造力的哥哥，可以把人變出這麼多不同的樣子。他也覺得這是自己幸運的地方：在民風保守的西北農村，沒有受過什麼教育的父母都開明豁達；姐姐照顧著他，現在每次收拾房間的廢物都會先問過他是否需要；妹妹們天真無邪，在她們的世界裏，沒有大人那一套評判標準。

儘管童年遇到過欺凌、長大在網上被各種評價沖刷，但最親密的家人像後盾一樣撐住了他。他現在處在一個平靜的狀態之中，有新的靈感要實現，對他來講，只要不斷有新的內容可以拍，他就能感到滿足。雯方的粉絲裏有很多受過孤立、受過欺凌、受過歧視的人，或是會有性少數群體，給他發來私信，講述自己的經歷。他為此特意創作過一期以情緒表達為主題的視頻，視頻裏，他和朋友身著女裝在幽暗的溪澗舞蹈，最後站在山崖之間一派清明。他解釋說，他對那些「邊緣」的感受再熟悉不過。但有些時候，感覺自己身處黑暗，也是因為自己束縛了自己。而走出來，找到自己的道路，光明會自然而然地出現。

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