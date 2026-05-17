紹興旅遊｜漫步古街尋覓寶藏小店　坐烏篷船體驗最道地江南水鄉情

北方的朋友常問我，你們出門都打船的？南方人水性都很好？解釋過太多次，已詞窮。當我還在試圖辯解的時候，好嘛，前段時間回了趟老家，看到政府貼出的公告，為家鄉打call的同時在心裏哀嘆，標籤再也摘不掉了。



隆重介紹下這座城市：紹興。

紹興和杭州之間距離很近，坐高鐵的話20分鐘直達，地鐵之間也是互通的。但紹興人民即將擁有出行新賽道，那個被本地人戲稱為敘利亞北站的高鐵站，如今搖身一變居然開通了水路，從高鐵站坐船可直達市區的動車站，以後來紹興是真的可以坐船出行了。

紹興河網密佈，整個城市被水道密匝匝分割成很多塊，各個角落都有河流與橋樑。老街巷子也極多，沒有圍牆阻隔，沒有門票限制，就那麼與高樓大廈融在一起，共築這座城市的煙火人間。

現在上網找攻略的話都是人擠人的熱門景點，相比之下更推薦逛逛那些老街，我整理了紹興裏的幾條古街老巷和烏篷船路線，逛的吃的玩的都有，幷包含了各個街上的一些寶藏小店。

紹興城區不算大，從紹興站到核心景區只有3公里，各個景點之間距離也很近，基本集中在一塊，逛起來也相當方便。因着各個古街相似度有點高，為了防止大家傻傻分不清楚，下面說的幾個街區會做下重點區分。

1. 倉橋直街

倉橋直街應該是古城裏最熱鬧也是最商業化的老街了，美食眾多，算紹興版的南鑼鼓巷。但裏面的食物更本土化，你能在這裏找到紹興黃酒，臭豆腐，酥魚，梅乾菜......找吃的來這裏總不會錯。

整條古街全長1.5公里，由河道，居民樓，街坊三部分組成，街面上鋪着大塊齊整的青石板。樓房樣式也是紹興特有的台門建築，老街橋多水埠多，臨水的人家幾乎都建有河埠，橋一座連着一座，河道四通八達。站在橋上，還能看見三三兩兩的烏篷船從橋下穿過。

倉橋直街

地址：越城區倉橋直街光明路叉口



A. 息羽咖啡

現在的倉橋古街，拋開中心地段的商業部分，街道巷子裏多了些茶館和咖啡店。路過的時候偶然碰到的咖啡店，主要被門口的貓貓吸引了。

內部環境很寬敞，大大的窗戶面向街道，視野開闊。咖啡主打的是意式和手衝，推薦美式，入口有明顯的果酸，堅果的醇香和輕微的煙燻感，且油脂濃郁。提一句，咖啡店對寵物友好，帶毛孩子也能一起。

息羽咖啡

地址：越城區倉橋直街171號

營業時間：12:00—20:30



B. 橋邊西茶

店如其名，茶室臨河而建，裏面的茶飲算平均水平。主要是環境好，邊上就是小橋流水人家，逛累了進來坐坐也是舒服的。

烏篷船是紹興的一大特色，來了還是推薦體驗下，划船的師傅都是手把方向用腳划船的。據說世界上只有兩個地方是用腳划船的，一個是威尼斯另一個就是紹興了。這個在當地還蠻有梗，說之所以這樣是因為「紹興師爺狡（腳）猾啊！」諧音也是被阿公們整明白了。開船的師傅都是駕齡十年以上的老司機，技術在線。

不想費腿citywalk，來場cityboat也不錯的。

橋邊西茶

地址：越城區倉橋直街與光明街叉口東北60米

營業時間：9:00—22:00



倉橋直街盡頭的城市廣場碼頭可以買票坐船，路線包含了市區的幾個熱門景點。具體路線如下，購買船票相當於直接包船，一條船上限坐3人。

烏篷船路線

營業時間：8:30—17:00

南線（¥120/船）：

城市廣場—寶珠橋—石門橋—酒務橋—城市廣場

青藤書屋遊線（¥160/船）：

城市廣場—寶珠橋—石門橋—酒務橋—青藤書屋—城市廣場

呂府遊線（¥120/船）：城市廣場—紹興飯店—鯉魚橋—謝公橋—呂府—城市廣場

北線（¥160/船）：

城市廣場—紹興飯店—鯉魚橋—謝公橋—呂府—陽明故里—城市廣場



2. 八字橋—廣寧直街

因古街內有座相對而斜，乍看像個八字的古橋，這條街便以此命名。八字橋在當地名氣響噹噹的，這裏的生活氣息明顯壓過了商業氣息，橋邊樹旁的空地上聚着很多當地的阿公阿婆。廣寧直街挨着八字橋，兩條街之間只隔了一座橋，我順道一起說了。

+ 1

兩條街上的店多是原住民為了打發時間開的，店主態度也多佛系。個人認為這裏很適合攝影朋友掃街，有坐着拉家常的老人，嬉戲打鬧的孩子和三五成群的遊客，全是真實鮮活的水鄉煙火氣。沿着廣寧直街往城區中心走，路上還有兩棵明顯呈現八字的樹，和八字橋聯動關係拉滿。

八字橋—廣寧直街

地址：越城區府山街道八字橋直街



A. 藝廊咖啡

古街位置毗鄰市中心，咖啡店書店這類文藝屬性的鋪子也愛在這聚集開，經常一個轉彎冷不丁就碰上個寶藏店鋪。比如這家咖啡店，位於橋下巷口的拐角處，外表是個敞開着大門的小院。店裏的格局呈直線的長廊樣，盡頭處的窗戶可直見沿河風景。

推薦店裏的黃酒拿鐵，摸着良心說比瑞幸之前的某款好太多，但酒精含量有點高，容易微醺。

地址：越城區倉長橋直街1號

營業時間：10:00—20:00



B. 街邊攤

街面上還有很多小攤，一般是本地的老輩兒支稜的，主打一個隨性，多售賣時令小吃。這個季節，推薦試試木蓮豆腐，本地的著名的消暑甜品，味道和龜苓膏有點像，夏天來上一口透心涼。

紹興的河道遍佈全城，河裏的烏篷船也能開遍全城。但水路也不是什麼法外之地。政府很早就對紹興古城的船進行了管理，現在的烏篷船和划船的師傅都是持證上崗的。八字橋同樣可以坐船，碼頭就在橋的左側，線路與古街主幹道走向重合。

烏篷船路線

營業時間：8:30—17:00

價格：¥90/船

遊覽路線：八字橋—廣寧橋—龍華寺—長橋—八字橋

Tips：船票都是包船出行，考慮性價比，單人出行的朋友建議找搭子拼船。



3. 書聖故里

紹興有大量與書法家王羲之相關的歷史遺蹟，書聖故里是他晚年的居住和創作地，街區內主要的景點有王羲之故居，王羲之陳列館，墨池等。

+ 1

逛古街裏的景點的話，路線也幫大家整理了，按這條路線走基本不用走回頭路，中間的題扇橋那裏還能坐船代步：

西街—咸寧橋—墨池—題扇橋—斜橋弄—王羲之陳列館—蔡元培陳列館



書聖故里

地址：越城區勝利東路117號



A. 松間

主街旁的巷子裏藏着很多好玩好逛的小店，往裏一鑽全是驚喜。這家咖啡店由弄堂裏的老房子改造而成，位置距離蕺山橋碼頭不遠。

庭院中有棵松樹，整體裝修風格偏向中式古拙。用了大量的木製元素，原木的桌椅，粗糲質感的陶罐，人在這裏很容易放鬆下來。

環境很加分，店裏可選的飲品茶食也多，推薦他家的咖啡和甜品，出品質量在線。選了他家的抹茶拿鐵和蘋果拿鐵，能品出來咖啡豆品質很好。蘋果拿鐵中微酸的咖啡液配上底下微甜的牛乳，口感馥郁醇厚，後調帶着點堅果的香氣。

書聖地故里同樣有烏篷船項目的，乘船碼頭在蕺山橋邊。書聖故里的烏篷船是可以選擇單程與往返的，不想走路的小夥伴可直接選它當代步工具，不僅避開人潮還清涼。

松間

地址：越城區書聖故里斜橋弄2號

營業時間：周一至周五10:30—20:00、周日10:00—20:00



烏篷船路線

營業時間：8:30—17:00

價格：單程¥60/船，往返¥90/船

遊覽路線：題扇橋—咸寧橋—蕺坊橋—題扇橋



4. 西小路歷史街區

西小路算當地比較原汁原味的老街了，裏頭還居住着許多本地老輩兒。相比起其他古街，這裏的街面更寬敞，甚至能通過車輛。

它更像是條連接城市歷史和現代的道路，呂府，陽明故里，謝公橋都在這裏。而且距離府山公園也很近，走路15分鐘能到。

西小路歷史街區

地址：越城區西小路



5. 蕭山街

相比起其他老街，蕭山街像是延遲了幾十年。在繁華市中心留下了一口時代的舊氣息。這裏做買賣的大多是操着方言的爺爺奶奶，甚至仍有許多專門營生。比如剪刀店，鍋具店，炒貨店......

電動車在這裏自由穿梭，偶爾還有面包車進來體驗夾縫生存。這裏有景點無法複製的鮮活市井氣，走在巷子裏會不住感慨紹興這座城市的包容與多元。街上還有些菜館子，多是當地人一直在吃的老店。做的也是家常菜，價格便宜，菜量適中。

蕭山街

地址：越城區蕭山街



A. 香又脆芝麻糖

你甚至能在街上找到老式糕點鋪子，店裏的阿姨很熱情，進門就開始試吃投餵。糕餅種類繁多，五顏六色的，價格也實惠。

需要注意這些老式糕點都沒什麼亂七八糟的添加劑，保質期很短，不建議買太多。

香又脆芝麻糖

地址：越城區蕭山街230號

營業時間：8:00—22:00



6. 水溝營

水溝營確切來講算當地人的乾飯街，不過百來米長，遍佈本地館子和排檔。

不想衝熱門商業街但又想吃本地菜，來這裏準沒錯。

水溝營

地址：越城區水溝營



A. 王氏蒸餃

紹興的梅乾菜是一絕，做的餃子也好吃，在當地是開了11年的老店，推薦店裏的梅乾菜餃子，老闆娘手法隨性但餃子一口封神！

調味是鹹甜交織的浙江口味，汁水多到能直接飆出來，搭配着醋和辣醬鮮香無比，即使不餓也能輕鬆炫完一盤。

王氏蒸餃

地址：越城區書聖故里斜橋弄2號

營業時間：9:00—23:30



7. 東湖風景區

採石場在當地用方言講叫「石宕」，紹興一帶凝灰岩資源豐富，採石活動盛極一時。

東湖景區的前身就是停止作業後的石宕，那些殘山剩水被欣賞、保護並加以改造，逐漸打理成現在獨具特色的石宕園林。

東湖景區不算很大，一個半小時內可能走完，一圈下來也不會很累。整個景區半邊是湖半邊是山，從高處看像個巨大的山水盆景。

環湖漫步路線推薦：攬月橋—攬月汀—水杉林—秦橋—仙桃洞—霞川橋—社戲台。



來東湖更推薦坐船遊覽，船票需要到景區內部的售票窗口另買，40元人民幣/人。一條船上載客4人，是單程的，包船的話200元人民幣/船，一趟下來大概20分鐘。

如果來紹興只想坐一趟烏篷船，我更推薦選擇東湖的。東湖這裏水面開闊，師傅會帶着你一路穿橋過洞，最後去山裏的礦道轉一圈。石宕裏巖壁林立，濕度很大，進入後眼前會一下變成水墨色調，黑山白水。出來後又是青綠多彩的風景畫，一趟下來體驗感絕對是棒的。

下船的碼頭也是景區的終點站，之後需要沿着堤岸再走回去。路上的霞川橋是86版《西遊記》的取景地，唐僧師徒初入女兒國的片段就是在這裏拍攝的，東湖在劇裏就是那條子母河。

東湖風景區

地址：越城區皋埠街道雲東路

價格：¥50/人（小程序或現場買票）

營業時間：8:00-17:00



到這裏，紹興的幾條古街和遊船路線算是介紹完了，有出行計劃的朋友可以根據這份攻略按需選擇，也歡迎有了解紹興的朋友留言補充相關內容。

紹興古街&遊船合集：

倉橋直街

八字橋—廣寧直街

書聖故里

西小路歷史街區

蕭山街

水溝營

東湖風景區



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