鄭爽涉代孕逃稅被封殺4年　新帳號推半自傳AI短劇　疑復出試水溫

內地女星鄭爽自2021年陷「代孕棄養」與逃漏稅醜聞後全面遭封殺，演藝事業瞬間歸零，也背負巨額債務。



神隱4年期間，一度在IG短暫現身發聲，隨後帳號又悄然消失。不過，鄭爽的工作室近日在抖音以新帳號復活，並以AI短劇形式替她重新「開口」。

大陸女星鄭爽自2021年陷「代孕棄養」與逃漏稅醜聞後全面遭封殺，她的工作室近日在抖音以新帳號復活，並以AI短劇形式替她重新「開口」。（Instagram@shuang_mythichy）

鄭爽工作室2025年2月成立抖音帳號「小鄭子事務部」，主攻AI短劇創作，並宣稱劇情有90%改編自鄭爽的親身經歷，被視為她的「半自傳式復出」。其中在8月上架的《赴美爭奪撫養權》，以AI角色還原她在2019至2021年間，因遭前男友陷害、遠赴海外爭取撫養權的過程。每集不超過3分鐘，角色全由AI製作，鄭爽本人未露面。

工作室又準備推出的新作品《夏風漫過舊書桌》則走校園偶像劇路線，雖目前僅有預告，但因她消失多年，外界揣測這是一場「復出試水溫」。

然而這些AI短劇雖聲稱同步上架海外平台，多數網友搜尋卻毫無結果，讓作品更添神秘色彩。「小鄭子事務部」9月曾發文：

小爽去哪兒了呢？小爽一直在啊！

並附上鄭爽過往控訴的言辭：

喉嚨卡著血，一樣的疼。

暗示她這4年來仍在為自身權益奮戰。

