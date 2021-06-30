瘋傳「雍正一日作息表」　翻牌子前先談心　疫情下曾這樣對待庸官

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-30 08:00

電視電影演的皇帝，都是能掌握大權，享受榮華富貴，等著晚上「翻牌子」擁萬千後宮嬪妃，洗漱穿衣出門專人打理等形象，但其實在史實中，皇帝也背負不少壓力，是我們現代人難以想像的生活呢！

早前就有網友轉貼「雍正一日作息表」，凌晨四點就起床，讓網友驚呼「超hardcore」。還有不少專業網友分享「雍正本來就是工作狂」、「平均每天睡四小時」引起熱議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據原PO轉貼的雍正作息，他早上四點就起床準備早朝，聽取大臣匯報，午前要批閱奏摺，還得閱讀古書、禮佛，中間要跟皇太后請安，晚上八點才能更衣，不翻牌子就直接睡覺，翻牌子就能與后妃談心，接著后妃回宮。不網友驚訝皇帝「早朝是真的很早」、「雖然早起但看起來他有睡滿八個小時耶」就像沒有手機電視可以看的生活。

但有不少歷史迷指出雍正其實沒有睡得很多，因為他會點燈批閱奏摺，很多時候是太監陪著，有時候批閱內容比奏摺本身還多，就有網友分享雍正平均一天批3000多字，有趣的是「雍正他對於那種很混的地方官呈報的奏摺，還會用委婉的方式叫對方當官認真點」。

除了勤於工作雍正也很認真生活，是出了名的「狗奴」，會指定愛犬衣服造型等，平均只睡四小時，也因此據傳他算是過勞早逝，在位僅十三年，享年五十五歲。網友驚嘆「推文好有趣」、「當兵的時候不就這作息」、「想和妃子談心」、「做清朝皇帝還真累」。

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